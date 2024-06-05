滙豐：香港富裕投資者擬將逾半手持現金作投資 內地為最受歡迎投資地點

滙豐首度發表的《富裕投資者簡報》（Affluent Investor Snapshot）顯示，香港區的富裕投資者的投資組合當中，有三分之一（33%）為現金；有39%的受訪者表示，將在未來一年內重新調整投資組合，並打算將逾半的手持現金（52%）作投資。 《富裕投資者簡報 2024》為滙豐全球《生活質素報告》的特別調查，由全球11個市場共11,230位個人投資者的見解彙集而成，當中包括1,700名來自香港的富裕人士。

香港富裕投資者持有最多為定期存款 調查顯示，除現金和現金等價物外，公募股票（15%）和固定收益（14%）產品為全球投資者的平均投資組合配置當中最大的兩個單一資產類別；而香港富裕投資者持有的頭三種產品分別為股票（54%）、定期存款（57%）及債券（36%）。

當中53%的香港受訪者指，現時有投資本地股票，而儘管美股自去年 至今表現強勁，但只有三分一（34%）受訪者有投資美股；而他們對投資其他市場的態度逐漸開放，當中有逾四成（42%）計劃增加其他海外市場的投資，當中又以內地、美國及英國為最受歡迎的投資地點。 Z世代和千禧世代較早接觸投資 調查結果亦顯示，Z世代和千禧世代與上一輩在投資方式方面有差異。與嬰兒潮世代(22%) 相比，Z世代和千禧世代更早開始投資之旅，並將更高比例的收入(27%)用於投資。