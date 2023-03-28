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財經
2023-03-28 16:08:00

滙豐「FinFit號」行勻全港請食兩餸飯　冀提升市民理財投資知識

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「滙豐FinFit請你食兩餸飯」活動。(滙豐)

「滙豐FinFit請你食兩餸飯」活動。(滙豐)

滙豐早前公布FinFit研究並為「滙豐FinFit月」 揭開序幕後，明日將舉行「滙豐FinFit請你食兩餸飯」活動，透過滙豐宣傳車 「FinFit號」於不同地方送出兩餸飯券。

 

逆市投資要靈活多變、多元均衡

滙豐最新的FinFit研究顯示，財政非常健康人士平均持有4種投資及保險產品，相對財政不健康的群組只得1.6 種。逆市下希望能穩中求勝，多元化投資將有助減低風險。而近年崛起的兩餸飯與財政健康亦有一些共通點：飲食同理財一樣要靈活多變、多元均衡。

為提高市民對理財健康的意識，在投資上要多元均衡，做足兩手準備，並要作完善財務規劃，滙豐將會派出FinFit號遊走香港主要地區，向市民派發FinFit貼士及兩餸飯券，提醒香港人「無論個市係點，只要識FinFit理財，多元均衡投資，兩餸飯都變大茶飯！」

「滙豐FinFit請你食兩餸飯」活動。(滙豐)

「滙豐FinFit請你食兩餸飯」活動。(滙豐)

「滙豐FinFit請你食兩餸飯」活動詳情：

滙豐指，只要見到FinFit號，立即打卡，上載帖文或限時動態到個人社交平台並hashtag #滙豐FinFit及追蹤HSBC Facebook 同Instagram 專頁，即可獲FinFit兩餸飯券一張！

日期及地點：

  • 3月29日（三）銅鑼灣記利佐治街（名店坊外） 
  • 3月30日（四）中環皇后大道中（中環中心對面）
  • 3月31日（五）中環租庇利街（中環街市對出）
  • 4月1日（六）銅鑼灣百德新街（銅鑼灣名珠城對出）
  • 4月3日（一）中環皇后大道中（中環中心對面）
  • 4月4日（二）中環租庇利街（中環街市對出）

時間：

  • 平日 - 上午11時30分至下午2時30分
  • 週末 - 下午3時至6時

玩法：

  1. 1. 見到FinFit號，立即打卡
  2. 2. 上載 Facebook 或 IG 帖文或限時動態，並hashtag #滙豐FinFit
  3. 3. 追蹤HSBC HK Facebook 同Instagram 專頁
  4. 4. 即獲兩餸飯換領券一張，數量有限，送完即止。

優惠及條款:

  1. 由2023年3月29日至4月18日期間，於添飯餸This This Rice（只限上環分店﹔蘇杭街1號）的營業時間內出示換領券，即可免費換領兩餸飯一個。
  2. 兩餸飯只包兩餸，如需加餸需補差價，每款餸加$8。
  3. 換領券不可兌換成現金，亦不允許作任何形式轉售﹔行使此券不獲現金或任何形式找贖。
  4. 換領券如有過期、遺失、塗污或損毀，即作廢無效，恕不補發。
  5. 換領券只可行使一次，影印本無效。
  6. 香港上海滙豐銀行有限公司（「滙豐」）保留權利修改本條款及細則而不作另行通知，如有任何爭議，滙豐保留最終決定權。
  7. 食物由添飯餸This This Rice提供。對於任何人士因This This Rice所提供的食品或服務而產生或遭受的任何損害，損失，索賠，費用，訴訟，滙豐概不負責。
  8. 如因惡劣天氣因素（例如：颱風、暴雨、自然災禍等）而導致活動未能如期舉辦，本行保留隨時變更或終止此活動之權利。請留意滙豐Facebook(@HSBCHK)同Instagram(@hsbc_hk)的最新公布。
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