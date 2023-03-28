滙豐「FinFit號」行勻全港請食兩餸飯　冀提升市民理財投資知識

逆市投資要靈活多變、多元均衡

滙豐最新的FinFit研究顯示，財政非常健康人士平均持有4種投資及保險產品，相對財政不健康的群組只得1.6 種。逆市下希望能穩中求勝，多元化投資將有助減低風險。而近年崛起的兩餸飯與財政健康亦有一些共通點：飲食同理財一樣要靈活多變、多元均衡。

為提高市民對理財健康的意識，在投資上要多元均衡，做足兩手準備，並要作完善財務規劃，滙豐將會派出FinFit號遊走香港主要地區，向市民派發FinFit貼士及兩餸飯券，提醒香港人「無論個市係點，只要識FinFit理財，多元均衡投資，兩餸飯都變大茶飯！」