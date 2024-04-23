熱門搜尋:
走塑 DSE 2024 消委會 朗賢峯 機票優惠 垃圾徵費 Blue Coast PARK SEASONS 八達通全國通 LOONG 9 23條立法 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
Ad Block Ad Block
返回
財經
2024-04-23 13:15:00

滙豐6月起調高27項服務收費　電匯手續費變每次100元加幅達一倍

分享：
滙豐6月起調高27項服務收費　電匯手續費變每次100元加幅達一倍

滙豐6月起調高27項服務收費　電匯手續費變每次100元加幅達一倍

龍頭大行滙豐宣布，今年6月起將調高27項服務收費，其中電匯手續費由每次50元加至，100元加幅達一倍。滙豐發言人回應，該行會不時檢視服務及收費，並會考慮不同因素。

周凱旋金句，不少都是對香港的評價（am730製圖） 周凱旋金句，不少都是對香港的評價（am730製圖） 周凱旋金句，不少都是對香港的評價（am730製圖） 周凱旋金句，不少都是對香港的評價（am730製圖） 周凱旋金句，不少都是對香港的評價（am730製圖） 周凱旋金句，不少都是對香港的評價（am730製圖） 周凱旋金句，不少都是對香港的評價（am730製圖） 周凱旋金句，不少都是對香港的評價（am730製圖） 周凱旋金句，不少都是對香港的評價（am730製圖） 周凱旋金句，不少都是對香港的評價（am730製圖） 周凱旋金句，不少都是對香港的評價（am730製圖） 周凱旋金句，不少都是對香港的評價（am730製圖） 周凱旋金句，不少都是對香港的評價（am730製圖）

滙豐本票新收費上調6.7%至12.5%

據本地傳媒報道，滙豐通知客戶，將調整財富管理及個人銀行業務服務費用，於6月1日起生效，調整涵蓋多項服務收費，包括發出或購回本票的收費上調6.7%至12.5%不等；報失本票基本收費加33.3%；豁免收費的存入支票數量門檻由30張降至15張，若存入15張以上，每張額外支票便要收費。

滙豐存錢新最低收費亦增加

存錢方面，一般客戶存入500個輔幣或以上，最低收費將由50元加至55元，加幅為10%；卓越理財客有關最低收費則加20%，至30元。客戶每日存入現鈔達200張以上，最低收費一律調升10%，至55元。

滙豐新電匯收費加幅達一倍

而匯款方面，透過分行電匯服務收費加幅介乎0%至4.2%；透過網上理財及流動理財的其他電匯收費加30%；而一般客戶經網上理財及流動理財進行的電匯手續費，將由每次50元加至100元，加幅達一倍；跨行轉帳收費上調幅度則介乎10%至25%。

Ad Block

滙豐發言人表示，今次所涉及項目的收費已多年沒有上調，調整後大部分的收費與市場水平相若。當中部分服務項目，客戶如透過流動或網上理財辦理將可繼續獲豁免費用。滙豐鼓勵客戶善用數碼渠道，靈活處理銀行事務。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受