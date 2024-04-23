滙豐6月起調高27項服務收費 電匯手續費變每次100元加幅達一倍

龍頭大行滙豐宣布，今年6月起將調高27項服務收費，其中電匯手續費由每次50元加至，100元加幅達一倍。滙豐發言人回應，該行會不時檢視服務及收費，並會考慮不同因素。

滙豐本票新收費上調6.7%至12.5% 據本地傳媒報道，滙豐通知客戶，將調整財富管理及個人銀行業務服務費用，於6月1日起生效，調整涵蓋多項服務收費，包括發出或購回本票的收費上調6.7%至12.5%不等；報失本票基本收費加33.3%；豁免收費的存入支票數量門檻由30張降至15張，若存入15張以上，每張額外支票便要收費。

滙豐存錢新最低收費亦增加 存錢方面，一般客戶存入500個輔幣或以上，最低收費將由50元加至55元，加幅為10%；卓越理財客有關最低收費則加20%，至30元。客戶每日存入現鈔達200張以上，最低收費一律調升10%，至55元。 滙豐新電匯收費加幅達一倍 而匯款方面，透過分行電匯服務收費加幅介乎0%至4.2%；透過網上理財及流動理財的其他電匯收費加30%；而一般客戶經網上理財及流動理財進行的電匯手續費，將由每次50元加至100元，加幅達一倍；跨行轉帳收費上調幅度則介乎10%至25%。