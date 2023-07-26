滙豐HSBC聯乘JA辦中學創業體驗　以七個月培養青年迎接新經濟及職場

為培養14至18歲學生的解難及批判思考能力，滙豐銀行慈善基金聯乘青年成就香港部（JAHK），攜手推出為期三年的「HSBC x JA 青年創業體驗計劃」，讓學生認識企業家必須具備的基本特質。

鑑於新經濟和未來職場的關鍵，在於創新和科技，計劃亦會協助提高他們對有關方面的認知，計劃中，參加者需構思一個商業計劃，並在七個月內付諸實行；這些「學生企業家」在「業務顧問」的指導下，參加者將創新意念和科技趨勢套用於撰寫業務計劃、籌集資金、生產及營銷產品、財務規劃等。

滙豐許長虹：相信青年是香港未來

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務客戶及市場策劃主管許長虹表示，滙豐銀行慈善基金一直重點支持本港的青年發展，因為相信青年就是香港未來，他又指，全港有大約4,000間初創企業，及超過34萬間中小企，是整個經濟骨幹，可見企業家精神對這個國際城市非常重要。

他又希望透過「HSBC X JA 青年創業體驗計劃，各「學生企業家」能親身體驗，並獲得指導，認為是機會非常難得。他又提及滙豐早於2003年，已支持 JA 青年創業體驗計劃，多年來滙豐義工相關服務時數合共超過6萬小時。

而青年成就香港部董事會成員嚴志明教授太平紳士表示:「我們衷心感謝滙豐銀行慈善基金再次支持『HSBC x JA 青年創業體驗計劃』，令計劃更豐富及與時並進，讓香港年青人能以多角度掌握新經濟中迅息萬變的發展，培養未來工作世界必需的思維及技能。我們亦希望藉著這個青年發展平台，讓社會各界一起聯手，為培育年青一代出力。」