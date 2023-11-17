滙豐HSBC App過數後無法截圖Android用戶不滿　官方：防駭客作不法用途

滙豐HSBC App過數後無法截圖Android用戶不滿，官方解釋是防駭客作不法用途。

網購及電子支付盛行，用戶使用應用程式App後即可完成付款，不過，有Android用戶近日於網上討論區表示，使用滙豐手機App過數轉賬後，無法截圖作記錄，惹起Android用戶不滿。官方其後亦於社交平台發文指，為保障客戶帳戶安全，現已暫停Android裝置用戶在程式內進行螢幕截圖或錄影功能，以防駭客控制手機作不法用途。目前IOS裝置用戶仍可於滙豐App內使用截圖功能。

多個本地討論區，近日有多名網民發文表示，日前開啟滙豐的手機App時被強制更新後，使用轉數快（FPS）轉賬後未能截圖紀錄，即使成功亦變成黑畫面，而事件中涉及的均為Android裝置用戶。

在Android用戶使用的「Google Play應用商店」內，不少Android用戶在應用程式下評論表達不滿，並表示應用程式不能截圖，令轉賬後無法留下記錄。

滙豐：防駭客控制手機作不法用途

其後滙豐官方於社交平台發文，表示近日針對部分Android裝置用戶，受駭客惡意軟體攻擊，為保障用戶的帳戶安全，現已暫停Android裝置用戶於滙豐手機App進行螢幕截圖或錄影功能，以防駭客控制手機作不法用途。

滙豐官方又指，如用戶需要獲取交易紀錄，可以查看銀行發出的轉賬通知，如SMS和電郵通知，如有需要，並於當中進行螢幕截圖。現時iPhone（IOS版）經測試後，仍然可以於轉賬頁面使用截圖功能。