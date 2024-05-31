熱門搜尋:
47人初選案 端午節2024 垃圾徵費 機票優惠 多啦A夢 李龍基 東張西望 九龍城寨之圍城 THE HADDON One Wood Road 劉俊謙 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 歐洲國家盃 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
Ad Block Ad Block
返回
財經
2024-05-31 12:45:00

滙豐One夥JFFT及試當真舉辦電競前哨戰　開戶即可報名參與｜銀行動態

分享：
滙豐One夥JFFT及試當真舉辦電競前哨戰　開戶即可報名參與｜銀行動態

滙豐One夥JFFT及試當真舉辦電競前哨戰　開戶即可報名參與｜銀行動態

滙豐One表示，將夥拍人氣YouTubers「JFFT」及「試當真」於5月31日起，招募電競前哨戰的挑戰者，雙方將各自組隊，親自篩選6位挑戰者，於7月6日在K11購物藝術館擂台上進行前哨戰總決賽，於總決賽獲勝的3位電競高手，將於9月滙豐One x T1《League of One》Party與T1台上打機。

周凱旋基金會$3300「善用錢」懶人包 周凱旋基金會$3300「善用錢」懶人包 周凱旋基金會$3300「善用錢」懶人包 周凱旋基金會$3300「善用錢」懶人包 周凱旋基金會$3300「善用錢」懶人包 周凱旋基金會$3300「善用錢」懶人包 周凱旋基金會$3300「善用錢」懶人包

滙豐One指，於HSBC HK App開設滙豐One戶口，即可參加抽獎，完成指定任務後，如於推廣期內成功申請及獲批核滙豐信用卡，或開立投資戶口等，可獲額外最多5次抽獎機會，有機會贏取獨家門票親身見T1，兼賺取價值高達港幣4,588元獎賞。

報名資格、方法及注意事項 

  1. 須為滙豐One客戶，方可參與電競前哨戰
  2. 登記方法請留意滙豐官方社交平台最新帖文
  3. 參賽者一旦通過初選，將於6月16日或之前收到入選通知，並會獲邀出席於6月18日進行的第二輪面試。而最後6位進入總決賽的參賽者將於6月27日或之前收到電話通知
  4. 進入總決賽的參賽者須參與7月6日於K11購物藝術館舉行的滙豐 One 呈獻：電競前 哨戰總決賽及 8 月初的韓國首爾電競之旅，參觀 T1 大樓並參加 LoL Master Class
  5. 優勝隊伍必須參加9月22日舉辦的滙豐 One x T1《League of One》Party
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受