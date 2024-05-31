滙豐One夥JFFT及試當真舉辦電競前哨戰　開戶即可報名參與｜銀行動態

滙豐One表示，將夥拍人氣YouTubers「JFFT」及「試當真」於5月31日起，招募電競前哨戰的挑戰者，雙方將各自組隊，親自篩選6位挑戰者，於7月6日在K11購物藝術館擂台上進行前哨戰總決賽，於總決賽獲勝的3位電競高手，將於9月滙豐One x T1《League of One》Party與T1台上打機。
滙豐One指，於HSBC HK App開設滙豐One戶口，即可參加抽獎，完成指定任務後，如於推廣期內成功申請及獲批核滙豐信用卡，或開立投資戶口等，可獲額外最多5次抽獎機會，有機會贏取獨家門票親身見T1，兼賺取價值高達港幣4,588元獎賞。
報名資格、方法及注意事項
- 須為滙豐One客戶，方可參與電競前哨戰
- 登記方法請留意滙豐官方社交平台最新帖文
- 參賽者一旦通過初選，將於6月16日或之前收到入選通知，並會獲邀出席於6月18日進行的第二輪面試。而最後6位進入總決賽的參賽者將於6月27日或之前收到電話通知
- 進入總決賽的參賽者須參與7月6日於K11購物藝術館舉行的滙豐 One 呈獻：電競前 哨戰總決賽及 8 月初的韓國首爾電競之旅，參觀 T1 大樓並參加 LoL Master Class
- 優勝隊伍必須參加9月22日舉辦的滙豐 One x T1《League of One》Party