滙豐Red信用卡7月改制　網購4%上限每月1萬及取消超市2%回贈

信用卡優惠／信用卡比較｜滙豐Red信用卡被網民稱為購物「神卡」，不少人認為優惠較市面上信用卡較吸引。不過，滙豐信用卡最新公布2024年下半年獎賞計劃條款，顯示Red卡7月將改制，當中網購4%將改為上限每月1萬、超市購物2%的回贈亦取消。

最令網民大感震驚，應該為滙豐Red信用卡取消超市2%回贈，由今年7月1日至12月31日止，本地超市簽賬不再享有現時回贈；以往客戶於本地超市簽賬可享2%「獎賞錢」，即是每消費50元即獲1元「獎賞錢」。

根據滙豐Red信用卡獎賞計劃的新條款顯示，由今年7月1日至12月31日止，網上簽賬簽賬4%「獎賞錢」設封頂上限，每月最多1萬元，其後簽賬會視作「其他簽賬」及只可獲1%「獎賞錢」；相對以往每月最多1.25萬元，新條款每月將減少2,500元的額度去獲得積分。

滙豐Red信用卡亦為本地及海外簽賬設限

至於滙豐Red信用卡的本地及海外簽賬亦設限。其他本地及海外簽賬原先均可享1%「獎賞錢」，但在新條款下，只有餐飲、休閒娛樂、居家日常、生活品味、海外及中國內地消費才可獲得可享1%「獎賞錢」回贈。

至於其他本地消費、八達通自動增值等網上服務消費、及其他本地簽賬，就只享0.4%「獎賞錢」回贈，按比例計算即每消費250元，才享1元「獎賞錢」。

滙豐Red信用卡新制下回贈減少75元

滙豐Red信用卡亦提供例子予客戶，若客戶在7月累積有2萬元「合資格網上簽賬」，可賺取的「獎賞錢」先計首1萬元的4%（即獲400元獎賞錢），再計餘下1萬元的1%（即獲100元獎賞錢），總計合共可獲500元「獎賞錢」。

但與跟6月比較，客戶若同樣網購2萬元，當時可賺取首1.25萬元的4%（即獲500元獎賞錢），再計餘下7,500元的1%（即獲75元獎賞錢），總計合共可獲575元「獎賞錢」，故在新制下，回贈減少75元或13%。