滬上阿姨首掛升40% 鈞達亦升20%｜IPO

內地茶飲滬上阿姨(2589)於今日(8日)掛牌，首掛高開68.5%，報190.6元，早段一度升見197.6元，其後升幅顯著收窄，收市報158.4港元，升40.03%，成交金額5.68億。未計手續費，一手30股帳面賺1358.4元

該股於昨日暗盤表現強勢，招股價113.12元，於富途最終收報183.8港元，較定價高62.48%，一手帳面賺2120.4元。耀才暗盤收市價收報184.5元，高上市價63.1%，一手帳面賺2141.4元；輝立收報183.3元，升62%，一手帳面賺2105.4元。

滬上阿姨為繼奈雪的茶、茶百道、古茗、蜜雪集團之後，又一家在港股上市的茶飲新股。公司採取以加盟為重點的業務模式，截至去年年底，9176間門店中，有9152間由加盟商經營，佔比99.7%，覆蓋4個直轄市、5個自治區、22個省份的300多個城市。