滬深港通擬擴大選股範圍 市值過低將被剔除

上海及深圳證券交易所建議修訂「滬深港通」選股範圍和合資格股份調整機制等規則，將具有表決權差異安排的公司股票納入滬股通及深股通，並剔出市值較低的股份。

上交所計劃在《上海證券交易所滬港通業務實施辦法》中新增5條條文和修訂現有的15條條文。在「滬股通」的選股範圍方面，會由現時上證180指數和上證380指數，改為上證A股指數，並加入日均市值不少於50億元（人民幣，下同）、日均成交額至少3,000萬元和全日停牌交易天數佔總交易天數不多於50%等條件。

滬深港通市值最低要求40億

深交所則建議修訂《深圳證券交易所深港通業務實施辦法》中現有28條規則和新增4條規則，包括將「深股通」的選股範圍由現時的深證成份指數和深證中小創新指數改為深證綜合指數。股份須上市6個月及其後20個交易日、在最近183日中的日均市值不低於200億元、成交總額不少於60億元和未有違反監管規定，才會被納入「滬股通」或「深股通」。

至於「滬深港通」在合資格股份標準，若非A+H上市的「滬股通」股票，其日均市值低於40億元、或日均成交額少於2,000萬元、又或者其全日停牌交易天數佔總交易天數達50%或以上，將在半年度定期調整時被剔出。

港交所亦公布擴大合資格股票範圍，納入符合以下條件的在港主要上市外國公司，包括屬於恒生綜合大型股指數或恒生綜合中型股指數的成份股、或市值50億港元及以上的恒生綜合小型股指數成份股。

港交所：擴大合資格股票準則仍待監管批准

至於市值要求，目前屬於恒生綜合小型股指數成份股的「深港通」下「港股通」合資格股票，在指數定期考察日前12個月平均月末市值低於50億港元（而非50億元），且沒有在上交所/深交所上市的相應A股，但仍屬於交易所上市股票，將成為只供賣出的「港股通」股票。滬港通下的港股通標的範圍，擴大至與深港通下的港股通一致。

港交所表示，今次擴大的相關細節，包括北向及南向合資格股票的資格準則及考察機制，仍有待監管批准，正式實施時間將另行公告。