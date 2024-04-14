滬深港通機制調整資訊披露 收市後才公布買賣金額或宗數

為進一步優化滬深港通機制，保證市場整體資訊披露一致性，在兩地證監會指導下日前公布，上海證券交易所、深圳證券交易所及港交所(388)將分別對滬深港通交易資訊披露機制進行調整，調整後的安排包括滬深股通方面，當日額度餘額大於或等於30%時，顯示「額度充足」；小於30%時，即時公布額度餘額。每日收市後披露滬深股通成交總額及總筆數、ETF成交總額、當日前十大成交活躍證券名單(包括ETF)及其成交總額，並按月度、年度公布前述資料的匯總情況。每季度第5個滬深股通交易日公布上季度末單只證券滬深股通投資者合計持有數量及各香港結算參與者持有數量。
小於30%才即時公布額度餘額
港股通方面，當日額度餘額大於或等於30%時，顯示「額度充足」；小於30%時，即時公布額度餘額。交易期間公布買入賣出成交金額及成交總額。每日收市後披露當日買入成交金額及筆數，賣出成交金額及筆數，成交總額及總筆數，ETF成交總額，當日前十大成交活躍證券(包括ETF)名單及其買入成交金額、賣出成交金額、成交總額，並按月度、年度公布前述收市後資料的匯總情況。每日收市後披露單只證券港股通投資者合計持有數量。
分兩階段實施
為給市場預留充足調試和過渡時間，確保市場各方參與者準備充分，調整將分兩個階段進行：第一階段，港交所完成對滬深股通盤中即時交易資訊的調整，預計一個月後實施；第二階段，滬深港交易所同步完成其他交易資訊的披露調整，預計第一階段完成三個月後實施。
不同於國際主流市場普遍做法
滬深交易所有關負責人指，滬深港通推出近10年來，雙方根據市場發展情況，持續優化完善投資額度、標的範圍、交易日曆等機制安排，積極促進兩地市場穩定健康發展。交易資訊披露機制作為滬深港通機制安排的重要一環，也需要在實踐中不斷優化完善。最初是為了有效揭示、提醒投資者交易額度使用情況，但其披露頻率和內容與A股市場訊息披露的一般習慣不同，也不同於國際主流市場的普遍做法。
從國際實踐來看，歐美等主流市場均不在盤中即時披露某一特定類別投資者的交易資訊，也未在交易資訊披露機制上，對內地投資者與國際投資者做出差異化安排。為維護市場整體資訊披露一致性，提高資訊披露與市場發展適配性，保障投資者獲取資訊的公平性，在兩地證監會指導下，滬深港三所依據主場原則，即相關交易活動應遵守交易發生地的監管規定及業務規則等，並綜合考慮兩地市場投資者結構特點和資訊披露慣例等，對滬深港通交易資訊披露機制進行調整。
港股通股票主板市值比重超八成
截至今年3月底，滬深股通股票佔A股市場市值比重超九成，港股通股票佔港交所主機板市場市值比重超八成，滬深港通已經成為內地資本市場雙向開放的重要視窗，為兩地資本市場改革穩定發展做出積極貢獻。