滬深股市再創新低　胡錫進：虧蝕逾3萬但不會逃走

滬深股市再創新低，胡錫進稱，虧蝕逾3萬但不會逃走。

內地昨日（18日）公布第三季經濟數據，多項指數均勝預期後，但A股市表現似乎未受提振，上證指數創近1年新低；深證成份指數及創業板指數再創逾3年半新低。而昨日（18日）作為「股壇新鮮人」的《環球時報》前總編胡錫進，亦曬出其股票表現，指自己即使虧蝕逾3萬，但「不會逃走」，結果亦遭內地網民揶揄一番。

胡錫進自言虧蝕亦不會「逃走」A股

胡錫進在微博表示，他的股票新增虧損6,774人民幣，自6月入市以來總浮虧首次突破3萬元，達31,142元。他指，內地第三季GDP環比增加1.3%，是很不錯，又稱「我不知道市場的信心究竟需要一個甚麼樣的撥動和刺激，但我還是相信股市的表現總是不會離實際情況太遠。老胡已經虧損超過6%了，但我不會逃走，我要等到市場恢復理性的那一天。」

胡錫進被「打臉」

事實上，胡錫進自6月26日高調入市，由最初拿着拿著10萬元成為「股壇新鮮人」，又希望自己能獲利，但他到目前為止，總投資額接近50萬，總浮虧逾6％。胡錫進亦相當自信，上月更指「只要是自己不賣股票，就不會成為韭菜」。