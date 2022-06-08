滯脹風險｜美股連升兩日 世銀警告滯脹風險

馬爾帕斯表示，全球經濟增長正受到戰爭、中國防疫封控、供應鏈中斷和滯脹風險的衝擊，如今滯脹的危險相當大。(世銀網站圖片)

美股連升兩個交易日，道瓊斯指數收市報33,180點，升264點，升幅0.8%。納斯達克指數收市報12,175點，升113點，升幅0.9%。標準普爾500指數收市報4160點，升39點，升幅近1%。

美國第二大百貨零售商Target表示，將會大幅下調售價，以削減非必需品庫存，並大幅下調本季度營業利潤率指引，拖累美股周二早段受壓，道指曾下滑超過200點，但其後債息回落，三大指數齊回升，並以較接近全日高位收市。

世界銀行把今年全球經濟增長預測下調1.2個百分點至2.9%，並警告俄羅斯入侵烏克蘭加劇新冠疫情造成的破壞，許多國家可能面臨經濟衰退。

世銀下調今年全球經濟增長至2.9%

世界銀行行長馬爾帕斯(David Malpass)表示，全球經濟增長正受到戰爭、中國防疫封控、供應鏈中斷和滯脹風險的衝擊，又指如今滯脹的危險相當大，由於世界大部分地區投資疲軟，經濟增長低迷可能會持續整個10年。而供應預計將緩慢增長，通脹有可能在更長時間內保持在較高水平。

他表示，2021年至2024年，全球經濟增速預計將放緩2.7個百分點，是1976年至1979年減速幅度的兩倍多。

不過世銀警告，70年代末，為控制通脹所需的加息幅度太大，以至引發1982年全球衰退，以及新興市場和發展中經濟體的一系列金融危機。雖然現在的情況與當時有相似之處，但是存在重要差異。

經濟增長低迷可能持續 10 年

馬爾帕斯認為，政策制定者應努力協調對烏克蘭的援助，應對石油和食品價格的飆升，加強債務減免力度，加強遏制新冠疫情的努力，並加快向低碳經濟轉型。