滯脹風險｜美股連升兩日 世銀警告滯脹風險

美股連升兩個交易日，道瓊斯指數收市報33,180點，升264點，升幅0.8%。納斯達克指數收市報12,175點，升113點，升幅0.9%。標準普爾500指數收市報4160點，升39點，升幅近1%。
美國第二大百貨零售商Target表示，將會大幅下調售價，以削減非必需品庫存，並大幅下調本季度營業利潤率指引，拖累美股周二早段受壓，道指曾下滑超過200點，但其後債息回落，三大指數齊回升，並以較接近全日高位收市。
世界銀行把今年全球經濟增長預測下調1.2個百分點至2.9%，並警告俄羅斯入侵烏克蘭加劇新冠疫情造成的破壞，許多國家可能面臨經濟衰退。
世銀下調今年全球經濟增長至2.9%
世界銀行行長馬爾帕斯(David Malpass)表示，全球經濟增長正受到戰爭、中國防疫封控、供應鏈中斷和滯脹風險的衝擊，又指如今滯脹的危險相當大，由於世界大部分地區投資疲軟，經濟增長低迷可能會持續整個10年。而供應預計將緩慢增長，通脹有可能在更長時間內保持在較高水平。
他表示，2021年至2024年，全球經濟增速預計將放緩2.7個百分點，是1976年至1979年減速幅度的兩倍多。
不過世銀警告，70年代末，為控制通脹所需的加息幅度太大，以至引發1982年全球衰退，以及新興市場和發展中經濟體的一系列金融危機。雖然現在的情況與當時有相似之處，但是存在重要差異。
經濟增長低迷可能持續10年
馬爾帕斯認為，政策制定者應努力協調對烏克蘭的援助，應對石油和食品價格的飆升，加強債務減免力度，加強遏制新冠疫情的努力，並加快向低碳經濟轉型。
世界銀行預計，今年全球經濟增長率將從2021年的5.7%下滑至2.9%，2023年和2024年的將徘徊在該水平附近。明年全球通脹應該放緩，但許多經濟體的通脹可能仍高於目標。發達經濟體經濟增速今年將急劇放緩至2.6%，2023年進一步放緩至2.2%。新興市場和發展中經濟體今年經濟增長率為3.4%，低於2021年的6.6%，且遠低於2011至2019年4.8%的年均增長率。
烏克蘭戰爭的負面溢出效應將抵消大宗商品出口國從能源價格上漲中獲得的短期提振，近70%的新興市場和發展中經濟體今年增長預測遭到下調。