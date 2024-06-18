滴滴全球傳尋求2025年赴港上市　滴滴：目前沒有時間表｜IPO新股(更新)

外媒《The Information》引述知情人士透露，中國最大的網約車平台「滴滴出行」母企滴滴全球，計劃2025年在香港上市。滴滴發言人回應本報查詢時表示，目前沒有時間表。 滴滴：目前沒有上市時間表 報道指，滴滴副總裁兼資本市場主管David Xu與公司管理層，近數月已參與由摩根士丹利、摩通、高盛等投行主辦的會議，並向投資者介紹，集團已重獲北京當局信任，業務亦正改善。 《am730》向滴滴方面查詢，滴滴發言人表示，‘滴滴當下聚焦於持續深耕主營業務，更好地服務乘客，司機和合作夥伴，不斷提升產品服務和創新能力，為行業和社會創造長期價值。

滴滴一直與投資人保持常態化的溝通，同步公司的業務進度。

關於IPO，目前沒有時間表。

滴滴已改善與內地監管機構關係 去年10月，《彭博》曾引述消息報道，經過調查後，滴滴出行已改善與內地監管機構的關係，並於去年以80億元人民幣的罰款告終。目前滴滴在中國的市佔率，已從約90%下降至約70%。 至於滴滴亦有通知員工，透過員工持股計劃持有公司股權的員工，可將股份售予公司，被認為是集團正準備進行首次公開發售上市（IPO）其中一步。 滴滴估值或大跌八成 《彭博》又指，滴滴出行估值大跌。當時滴滴在美國尋求上市時，公司的估值達到800億美元，不過該股目前僅在場外交易，公司估值如今僅約160億美元。