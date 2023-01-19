滴滴據報大幅裁減國際業務 僅保留墨西哥和星洲少量人員

日前剛恢復內地新用戶註冊的滴滴出行，據報大幅裁減國際業務人手。內地傳媒報道，滴滴裁減國際業務後，團隊規模已由原來超過1,000人減少至僅100人左右。除保留墨西哥和新加坡少量人員外，滴滴在南非、日本、俄羅斯及中亞等區域業務均已停運。

滴滴國際業務包括出行、外賣、生鮮等。報道引述知情人士稱，業務整合與持續虧損是滴滴裁撤國際業務的主因。滴滴國際業務2021年虧損58億人民幣，2022年虧損額還未披露。

滴滴新加坡國際業務一名剛離職員工表示，滴滴在2022年上半年即已經開始收縮國際業務，最先是關閉以南非為中心的非洲業務。「國際業務不是一下子就從一千多人降至百多人，但在2022年年底加大了裁撤力度。被裁撤員工最新的補償方案為N+1或N+2。」

這名前員工透露，2022年末的大幅裁撤還是有點突然，先前滴滴國際業務還召集各個國家業務分支，在墨西哥進行了一次大的年度工作會。

滴滴國際業務員只剩百多人

滴滴的業務由內地的出行業務（網約車、出租車、代駕和順風車等業務）、國際業務（國際出行和外賣等業務）和其他業務（共享單車和電單車、車服、貨運、自動駕駛和金融服務等三個部份組成，其中截至2022年2月，滴滴的國際業務一度覆蓋阿根廷、澳洲、埃及、巴拿馬、巴西、秘魯、多明尼加、厄瓜多爾、俄羅斯、哥倫比亞、哥斯達黎加、哈薩克、墨西哥、南非、日本、新西蘭、智利等17個國家。

滴滴出行本周初才宣布，公司一年多來認真配合國家網絡安全審查，嚴肅對待審查中發現的安全問題，進行了全面整改。經報網絡安全審查辦公室同意，即日起恢復「滴滴出行」的新用戶註冊。