演唱會經濟｜調查：20%港人願花2萬以上旅行追星　稱票價更便宜

港人喜歡看演唱會相信無庸置疑，部分也更會為一睹偶像風采而選擇去旅行追星。有綜合旅遊產品平台就追星旅遊熱潮作調查，發現全球近七成受訪者指，較以往更願意到其他國家或城市觀看演唱會，稱票價更便宜。回顧本港，有高達80%的香港受訪者表示，會到香港以外的地方觀看他們喜歡的歌手，更20%港人願花2萬元以上去旅行追星。

Expedia發布《Unpack ’24 年度報告》，報告綜合兩萬名全球旅客的問卷調查結果，發現。全球近70%受訪者表示，較以往更願意到其他國家或城市觀看演唱會，而超過40%受訪者表示，會以欣賞演唱會為由前往未去過的新地方，而門票價格可能是促成這種新趨勢的原因之 一；30%旅客表示因其他國家或地區的票價更便宜，所以願意到海外觀看演唱會。

越來越多海外歌手宣布明年在亞洲巡演。調查發現，高達80%的香港受訪者表示他們會到香港以外的地方觀看他們喜歡的歌手，16%受訪者更表示願意越洋飛往亞洲以外的地方以一睹偶像風采。平均而言，香港人願意支付超過1.2萬港元去旅行和觀看演出，而近20%的人更表示會花費2萬港元或以上，冠絕全球。

翻查資料，近年多組國際巨星的演唱會均不設香港場，如英國樂隊Blur，其低音結他手Alex James日前接受BBC電台訪問時聲稱，因無法獲得香港入境簽證，故放棄以香港作巡迴演唱會尾站；美國天后Taylor Swift較早前的巡迴演唱會亦不設香港站。