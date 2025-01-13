潘功勝：將大幅提高國家外匯儲備在港資產配置比例

人民銀行行長潘功勝表示，將聚焦4個重點方向，繼續全力支援香港國際金融中心建設，包括大幅提高國家外匯儲備在香港的資產配置比例，為香港金融發展開闢更廣闊空間 ；進一步優化跨境理財通和合格境內機構投資者（QDII）制度，落實好基金互換優化安排，吸引更多內地和國際資金流入香港。
潘功勝說，近日人行、 金管局與兩地證監會，將為完善離岸人民幣市場建設、優化金融市場互聯互通，提高支付結算便利推出有關政策，包括支持香港金管局推出人民幣貿易融資流動資金安排，在現有人民幣流動資金安排框架基礎上，使用貨幣互換資金，增設人民幣貿易融資流動性資金，期限1個月、3個月及6個月，總額初步設定為1000億元人民幣，為在港商業銀行人民幣貿易融資提供穩定及成本較低的資金來源。
積極推進香港推出離岸人民幣國債期貨準備工作
他又說，兩地監管機構正通力合作，積極推進香港推出離岸人民幣國債期貨相關準備工作，對於鞏固提升香港國際金融中心及全球風險管理中心等有重要意義。
潘功勝提到，支持債券通下離岸債券回購業務，豐富投資者流動性管理工具，增強人民幣債券資產吸引力，後續將擇機推出跨境債券回購業務；優化債券通南向通機制，支持境內投資者更便利地購買多幣種債券，並延長結算時間，後續將擴大投資者範圍，增加更多託管銀行；推動內地和香港快速支付系統，支持兩地居民即時辦理跨境匯款。
堅決維護香港金融穩定和安全
潘功勝說，支持香港資本市場發展，持續深化金融市場互聯互通；做大做強香港離岸人民幣業務樞紐地位；強化香港國際資產管理中心和財富管理中心功能；堅決維護香港金融穩定和安全。
原文刊登於 香港電台