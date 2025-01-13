潘功勝：將大幅提高國家外匯儲備在港資產配置比例

潘功勝提出，將大幅提高國家外匯儲備在香港的資產配置比例，為香港金融發展開闢更廣闊空間。（港台圖片）

人民銀行行長潘功勝表示，將聚焦4個重點方向，繼續全力支援香港國際金融中心建設，包括大幅提高國家外匯儲備在香港的資產配置比例，為香港金融發展開闢更廣闊空間 ；進一步優化跨境理財通和合格境內機構投資者（QDII）制度，落實好基金互換優化安排，吸引更多內地和國際資金流入香港。

潘功勝說，近日人行、 金管局與兩地證監會，將為完善離岸人民幣市場建設、優化金融市場互聯互通，提高支付結算便利推出有關政策，包括支持香港金管局推出人民幣貿易融資流動資金安排，在現有人民幣流動資金安排框架基礎上，使用貨幣互換資金，增設人民幣貿易融資流動性資金，期限1個月、3個月及6個月，總額初步設定為1000億元人民幣，為在港商業銀行人民幣貿易融資提供穩定及成本較低的資金來源。