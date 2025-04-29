潘廸生擬溢價50.6%私有化廸生創建 「期望銷售重拾增長不切實際」

疫後消費模式轉變 中港名貴品牌價格收窄

廸生創建進一步解釋，近年零售環境大幅變化，著名名貴品牌直接擁有並經營自身國際零售專店網路，縮減批發合作夥伴網路，對於像香港「Harvey Nichols」這類匯合眾多品牌於一身之零售商來說尤其不利。而且，疫情後消費者消費模式轉變，旅客優先考慮超值體驗目的地，而非本地購物。中國更將境外旅客離境退稅「即買即退」政策從指定城市推廣至全國，名貴品牌在中國價格比香港更便宜。總的來說，這些舉措削減香港對外國遊客吸引力，而中國、香港退稅前價格差距亦已收窄，使前來香港購物對內地遊客吸引力減少。集團苦期望在銷售額、盈利能力重拾以往之增長軌跡，是不切實際之期望。私有化建議如果得以實施，公司就能聚焦探索、推出新業務計劃，而不必受到市場對公司在短期利潤和股息期望、及不必受股價波動所影響。