潘石屹大部份資產已轉移到美國紐約 低調成立家族辦公室

內房困局拖延多時候未到終點，《彭博社》最新就報道，SOHO中國（410）創辦人潘石屹夫婦，在內房陷入寒冬之前，已將大部份資產轉移到美國紐約，並低調成立家族辦公室Seven Valleys，以從事全球房地產投資業務。

報道指出，潘石屹夫婦的家族辦公室最大兩項資產，分別是位於第五大道（Fifth Avenue）通用汽車大廈（General Motors Building）及曼哈頓中城的公園大道廣場（Park Avenue Plaza）。兩個項目均位於黃金地段，投資約值5億美元（約值39億港元），已與潘石屹夫婦目前所持SOHO中國股份價值相若。

報道形容，潘石屹夫婦是個很好的「走資案例（case study）」，透過五步戰略完成：先是在中國創立成功的企業，然後在面向全球的香港交易所（388）上市，派發數十億美元的股息，再到海外設立家族辦公室，最後就購買外國房地產，此舉令他們的財富相對受保護，不用像其他房地產大亨般，受內地政府收緊對行業監管，而令身家大縮水。

此外，報道引述4名知情人士指出，成功「拯救」潘石屹夫婦財富的原因，是他們選擇在港上市而非內地，資金可自由流出香港並用於在國外購買資產。知情人士指，SOHO支付的大部份款項，均用於美國的房地產交易，大部份交易於2015年至2017年間，包括特別股息和資本回報。

哈佛商學院教授Geoffrey Jones表示，他們的退出是「異常地優雅」（unusually elegant）。

雖然已轉移大部份財富，但兩人繼續從事慈善事業，與中國國家主席習近平提倡「共同富裕」的方向吻合，相信不太可能面臨報復。

SOHO中國於今年9月公布，潘石屹夫婦分別辭去董事會主席及行政總裁等職務，以專注於支持藝術和慈善事業。