潘石屹辭去SOHO中國主席職務 午後急升17%

SOHO中國（410）中午公布，自9月7日起，潘石屹已辭去董事會主席、提名委員會主席和ESG委員會主席的職務，以及潘張欣已辭去行政總裁的職務，以專注於支持藝術和慈善事業。兩人將繼續擔任執行董事。

同日，獨立非執行董事黃晶被任命為董事會非執行主席、提名委員會主席和ESG委員會主席；及徐晉和錢霆被任命為執行董事和聯席CEO。

SOHO中國下午開市即急升，最多升17%，高見1.6元，最新報1.46元，升幅為7.4%。

黑石曾提收購惟最終告吹

SOHO中國由潘石屹夫婦於1995年創辦，前身為紅石實業，遂隨內地經濟發展，SOHO中國成為北京及上海甲級寫字樓開發商，開發總面積逾500萬平方米。2007年10月SOHO中國在香港股市，上市價為8.3元。

不過於2014年起，潘石屹夫婦開始出售其在上海、北京的地產項目，近年頻頻購置美國資產，有關他撤離中國的消息不絕於耳。外資黑石集團去年6月中曾提出以每股5元現金價溢價收購SOHO中國全部已發行股份，作價最高達236.6億元。約2個月後，中國市場監督管理總局對黑石根據《反壟斷法》提交的申報正式立案審查，惟最終因為未能取得批准而終止。