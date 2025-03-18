潤啤去年少賺8% 毛利升增派息 股價漲4.4%

集團指，去年實現啤酒銷量約108億升，下降2.5%，跑贏主要競爭對手，高檔及以上啤酒銷量錄得超過9%增長。其中「喜力」錄近兩成增長，「老雪」、「紅爵」實現翻倍增長，高端產品「醴」銷量增長達35%。同時，中檔及以上啤酒銷量佔比首次於全年超過50%。啤酒業務去年的營業額364.86億元，平均銷售價格升1.5%，毛利率上升0.9個百分點，至41.1%。

白酒業務業額升 4%

另外，集團的白酒業務實現營業額升4%，至21.49億元，成本控制取得顯著成效，產品盈利能力不斷增強，帶動毛利率升5.6個百分點，至68.5%。白酒業務實現未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利升0.5%，至8.52億元。

盈利能力創近 5 年新高

華潤啤酒指，去年產品盈利能力不斷增強，創近5年新高，扣除產能優化所產生的固定資產減值、一次性員工補償及安置費用和下半年的政府補助和出售土地權益所得溢利的特別收入後，去年的未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利上升3%，至86.94億元。