澳亞康灃今起招股 4新股齊集資共籌10億

內地五大奶牛牧場運營商之一澳亞集團（2425）及中國醫療器械公司康灃生物（6922）今日開始招股，各集資2億多港元，連同昨天展開招股（Guanze Medical）及星空華文（6698），目前共有4隻新股在招股中，合共集資約10.5億元。

澳亞集團計劃發行3,064萬股股份，發售價介乎每股5.79至7元，集資最多2.14億元，集資所得款項擬用於為醇源牧場4建造牧場設施及購買設備。澳亞每手1,000股，一手入場費7,070.55元。澳亞集團預期將於12月30日掛牌，中金公司及星展為聯席保薦人。

澳亞主要業務有原料奶業務及肉牛業務，在中國擁有及經營10個奶牛牧場，及2個肉牛飼養場，其中下游乳製品製造商客戶包括蒙牛（2319）、光明、明治、君樂寶、新希望乳業、佳寶、卡士、元氣森林、簡愛、左庭右院等。上半年持續經營業務的收入按年增長15.4%至2.78億美元，經調整純利則按年減少51.9%至4,130萬美元。

蒙牛、 光明、明治為澳亞客戶

另外，中國醫療器械公司康灃生物（6922）今日起招股，全球發售1,111萬股H股，每股發售價18.9元，最多集資約2.1億元，所得款項最大部份用於研發活動、商業推廣及製造核心產品。以每手200股計算，入場費3,818.1元。聯席保薦人為花旗及華泰國際。

昨天已有兩新股開始招股，分別為星空華文（6698）及GUANZE MEDICAL（2427）。其中曾製作《中國好聲音》、內地最大綜藝節目營運商星空華文擬全球發售1,473.16萬股，招股價介乎25.5至32.5元，集資最多約4.78億元，大部份用於IP製作及運營資金。每手400股，入場費13,131.02元。中金公司及中信建投為聯席保薦人。

根據星空華文的招股書披露，集團依賴主要綜藝節目，如《中國好聲音》，不過來自該節目的收入由2019年的4.9億人民幣減少2020年的3.2億人民幣，再減至2019年的2.5億人民幣，三個年度收入貢獻順序為36.6%、29.8%及28.6%。《中國好聲音》節目的毛利率則由2019年的46.6%減至2020年的16.8%，再進一步減至2021年的2.2%，主要是由於企業客戶的廣告預算及線上媒體平台的授權收入因疫情影響而降。2021年底止三個年度《中國好聲音》合共收入10.7億人民幣。

星空華文集資近5億用於IP製作及營運

山東醫學影像解決方案供應商GUANZE MEDICAL擬全球發售約1.93億股，每股招股價介乎0.53至0.63元，集資8,240萬元。每手5,000股計，一手入場費3,181.75元。保薦人為西證國際。公司上市引入3名基石投資者，包括Carsonlin Investment、慕敏及楊新雲，認購2,700萬元公司股份。集資所得46.4%用於延伸至山東省東部，37.3%用於藉由策略性收購、取得醫療器械註冊證及將軟硬件升級以加強醫學影像雲服務的供應；其餘用用於擴大產品組合、推廣、資訊科技系統升級及作營運資金。