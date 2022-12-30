澳亞康灃博安生物3股新上市 暫兩隻潛水

澳亞集團、康灃生物及博安生物3股新今日首日上市。（網上圖片）

澳亞集團（2425）、康灃生物（6922）及博安生物（6955）首日掛牌，表現未如昨天掛牌的兩隻新股突出，其中澳亞集團及康灃生物暫時股價仍要低於招股價，只有博安生物錄得輕微升幅。

內地經營牧場的澳亞集團開市後即走低，一度較招股價低15.3%，低見5.42元，未計手續費，每手1,000股帳面蝕980元；最新報5.79元，跌幅仍有9.5%，成交金額1,850萬元。

澳亞行政總裁Edgar Dowse Collins表示，上市為多年前計劃，對集團營運和成本效益重要，認為股價波動屬正常現象，將持續專注業務營運應對。公司首席財務官陳遠預期，明年下半年原材料價格將下降，看好明年奶價。澳亞將持續以高效能及產出應對成本上漲及售價受壓，並維持現有業務佔比，原料奶85%，肉類10%及其他業務5%。

澳亞看好明年奶價

醫療機械商康灃生物以低於招股價的18.5元開市，之後曾下跌至17元，跌幅曾多達一成，之後一度回升至招股價水平，最新報18.3元，跌幅3.2%，成交1,370萬元。未手續費，每手200股帳面最多蝕950元。

至於由綠葉製藥（2186）分拆的博安生物股價靠穩，大部份時間在招股價水平上落，最高見21元，未計手續費每手200股最多賺240元。