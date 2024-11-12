澳博上季轉賺1億 博彩淨收益升29%

澳門博彩(880)公布9月底止第三季應佔溢利1.01億元，而去年同期虧損4.1億元；博彩淨收益為69.95億元，多29.2%；經調整EBITDA錄10.37億元，升83.2%。

首9個月經調整EBITDA升1.7倍

累計今年9個月，澳博應佔虧損為6,100萬元，去年同期則蝕16.74億元；博彩淨收益198.92億元，增41%；經調整EBITDA錄27.71億元，大升1.7倍。集團截至9月底止錄得現金、銀行結餘、短期銀行存款及已抵押銀行存款為37.82億元，債項則為267.08億元。

上葡京博彩毛收益多81.7%

酒店分部表現方面，上葡京上季毛收益為17.77億元，當中博彩毛收益為14.23億元，多81.7%，非博彩收益為3.54億元，多17.6%。上葡京經調整物業EBITDA為1.65億元，去年同期負2,700萬元。累計9個月，上葡京毛收益47.33億元，當中博彩毛收益為37.48億元，多1.1倍，非博彩收益9.85億元，增41.3%；經調整物業EBITDA為3.57億元，去年同期負3.19億元。