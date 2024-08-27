澳博半年虧損收窄至1.6億 博彩淨收益升48%

金碧文娛中心預計今年底開業

截至6月底止擁有現金24.24億元，較去年底減31.6%，減幅是由於償還銀行貸款。集團負債比率52.4%，少0.2個百分點。集團又指，向母企澳娛收購的新馬路金碧文娛中心，將被重新打造成澳門全新的餐飲和社交熱點，為市民和旅客提供國際休閒餐飲和耳目一新的美食體驗，預計於今年底開業。

澳博今日收報2.44元，無升跌。