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財經
2024-08-27 18:28:04

澳博半年虧損收窄至1.6億 博彩淨收益升48%

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澳博半年虧損收窄至1.6億 博彩淨收益升48%

澳博上半年每股虧損2.3仙；維持不派中期息。(資料圖片)

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澳門博彩控股(880)公布6月底止半年虧損收窄至1.62億元，去年同期蝕12.64億元；總淨收益138.01億元，多47.4%，當中博彩淨收益128.97億元，升48.3%；經調整EBITDA17.34億元，大升2.76倍；每股虧損2.3仙；維持不派中期息。

上葡京經調整EBITDA1.92

分部表現方面，上葡京綜合度假村總數益29.56億元，大升1.07倍；經調整物業EBITDA1.92億元，多1.66倍；酒店入住率94.8%，多10.9個百分點。新葡京總收益38億元，飆58.1%；經調整物業EBITDA10.1億元，多1.14倍；酒店入住率98.5%，增10.7個百分點。澳門十六浦索菲特總收益26.55億元，升20.3%；經調整物業EBITDA6.49億元，升一成；酒店入住率84.9%，多0.2個百分點。

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金碧文娛中心預計今年底開業

截至6月底止擁有現金24.24億元，較去年底減31.6%，減幅是由於償還銀行貸款。集團負債比率52.4%，少0.2個百分點。集團又指，向母企澳娛收購的新馬路金碧文娛中心，將被重新打造成澳門全新的餐飲和社交熱點，為市民和旅客提供國際休閒餐飲和耳目一新的美食體驗，預計於今年底開業。

澳博今日收報2.44元，無升跌。

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