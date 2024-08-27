澳博半年虧損收窄至1.6億 博彩淨收益升48%

澳門博彩控股(880)公布6月底止半年虧損收窄至1.62億元，去年同期蝕12.64億元；總淨收益138.01億元，多47.4%，當中博彩淨收益128.97億元，升48.3%；經調整EBITDA錄17.34億元，大升2.76倍；每股虧損2.3仙；維持不派中期息。
上葡京經調整EBITDA錄1.92億
分部表現方面，上葡京綜合度假村總數益29.56億元，大升1.07倍；經調整物業EBITDA錄1.92億元，多1.66倍；酒店入住率94.8%，多10.9個百分點。新葡京總收益38億元，飆58.1%；經調整物業EBITDA錄10.1億元，多1.14倍；酒店入住率98.5%，增10.7個百分點。澳門十六浦索菲特總收益26.55億元，升20.3%；經調整物業EBITDA錄6.49億元，升一成；酒店入住率84.9%，多0.2個百分點。
金碧文娛中心預計今年底開業
截至6月底止擁有現金24.24億元，較去年底減31.6%，減幅是由於償還銀行貸款。集團負債比率52.4%，少0.2個百分點。集團又指，向母企澳娛收購的新馬路金碧文娛中心，將被重新打造成澳門全新的餐飲和社交熱點，為市民和旅客提供國際休閒餐飲和耳目一新的美食體驗，預計於今年底開業。
澳博今日收報2.44元，無升跌。