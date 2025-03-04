澳博去年轉賺320萬 博彩收益升34% 部署布局大灣區

期內，上葡京酒店入住率97%，按年多14.4個百分點；每日平均房價則跌9.9%，至1,191元；可入住客房收益1,155元，升5.8%。新葡京酒店入住率98.7%，升5.7個百分點；每日平均房價1,226元，多9.4%；可入住客房收益1,210元，漲16%。另外，去年3月擁有271間客房的Palazzo Versace澳門正式開幕，開業以來錄得平均入住率96%。

新葡京 EBITDA 大升 58%

另外，上葡京期內經調整物業EBITDA為4.99億元，2023年則為虧損3.17億元；新葡京經調整物業EBITDA為20.94億元，大升58%。

橫琴信德口岸商務中心改造三星酒店

澳博指，正在部署拓展大灣區內的業務布局，已就收購橫琴信德口岸商務中心的部分辦公室物業簽署一份諒解備忘錄，計劃將其改造為一家三星級酒店，以配合澳娛綜合擴大其中端酒店市場及增加客房數量的策略，並把握近期出台的入境簽證措施，致力深化澳門與橫琴旅遊生態的協同發展。

澳博今日收報2.45元，升0.01元或0.4%。