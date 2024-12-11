澳博斥5.8億購橫琴商廈9層 改建三星酒店 瞄準一簽多行商機

澳博指，今年5月內地旅行團實施橫琴澳門多次往返簽證政策，允許於一周內多次往返澳門。自明年1月起，深度合作區居民及居住證持有人可以申請「一簽多行」，一年內可無限次來往澳門，每次逗留不超過7日。該等舉措預計將刺激橫琴酒店需求大增。

物業距離上葡京 10 分鐘車程

至於選擇物業的原因是其地理位置優越；物業為具有各種便利設施的綜合用途開發項目的一部分；若商業建築改建為酒店的實際改建及裝修工程預計需時約24個月；以及集團現有業務的協同效應。澳博指，該三星級酒店將完善上葡京及新葡京等澳娛綜合現有的五星級酒店，兩者的距離分別為約10分鐘車程及約30分鐘車程，並充分利用預期對經濟住宿的高需求。