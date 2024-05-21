澳博近2億購母資產 優化餐飲業務

澳門博彩(880)公布，以代價1.66億元向公司澳門娛樂收購位於澳門亞美打利庇盧大馬路(新馬路)及白眼塘橫街(福隆下街)的城市建築地塊，其中包括樓高3層、作餐廳及辦公室用途的「金碧文娛中心」樓宇。另外，集團以又約3,147.64萬元代價，收購澳娛旗下在上葡京八佰伴百貨內經營餐飲業務所屬兩間公司。兩項交易總代價1.97億元。

1.66 購澳娛億金碧文娛中心

澳博表示，收購物業項目以進行翻新及重建，其將成為集團活化亞美打利庇盧大馬路(新馬路)部分地區的首要目標，以配合其他聯合國教科文組織遺產地及加強澳門的非博彩景點供國際訪客參觀，以履行澳娛綜合於博彩批給合同項下的非博彩投資承諾；金碧文娛中心擬轉型為餐飲業務，旨在補充其於新葡京及葡京酒店的現有餐飲供應。