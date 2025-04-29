澳博首季轉賺3100萬 博彩毛收益市佔率13.5%

澳門博彩(880)今日公布3月底止首季純利3,100萬元，是自新冠肺炎疫情以來持續3季實現盈利的季度，大幅扭轉了去年同期7,400萬元虧損狀況；經調整EBITDA錄9.58元，升10.9%。期內，集團的博彩毛收益增加9.6%，至75.51億元；自行推廣娛樂場的博彩毛收益亦增加10.7%，至47.06億元。

集團上度博彩毛收益的市佔率由2024年同期的12.4%，增加至13.5%。增幅主要是由澳門上葡京綜合度假村的強勁表現所帶動，市佔率由去年的2%，上升至2.8%。

上葡京入住率躍升至 98.7%

集團旗下上葡京上季總收益19.31億元，主要得益於博彩毛收益增加至15.68億元，升41.1%，非博彩收益亦貢獻3.63億元，多18.2%。上葡京的經調整物業EBITDA增加69.3%，至1.49億元。上葡京於季內的入住率躍升至98.7%，按年多6.1個百分點。