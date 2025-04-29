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財經
2025-04-29 19:35:43

澳博首季轉賺3100萬 博彩毛收益市佔率13.5%

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澳博首季轉賺3100萬 博彩毛收益市佔率13.5%

澳博連續3季度錄得盈利。(資料圖片)

澳門博彩(880)今日公布3月底止首季純利3,100萬元，是自新冠肺炎疫情以來持續3季實現盈利的季度，大幅扭轉了去年同期7,400萬元虧損狀況；經調整EBITDA9.58元，升10.9%。期內，集團的博彩毛收益增加9.6%，至75.51億元；自行推廣娛樂場的博彩毛收益亦增加10.7%，至47.06億元。

集團上度博彩毛收益的市佔率由2024年同期的12.4%，增加至13.5%。增幅主要是由澳門上葡京綜合度假村的強勁表現所帶動，市佔率由去年的2%，上升至2.8%

上葡京入住率躍升至98.7%

集團旗下上葡京上季總收益19.31億元，主要得益於博彩毛收益增加至15.68億元，升41.1%，非博彩收益亦貢獻3.63億元，多18.2%。上葡京的經調整物業EBITDA增加69.3%，至1.49億元。上葡京於季內的入住率躍升至98.7%，按年多6.1個百分點。

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新葡京EBITDA下降17.8%

新葡京於季內總收益18.87億元，博彩毛收益下降4.4%，至17.94億元。新葡京的經調整物業EBITDA下降17.8%，至4.4億元。新葡京酒店於季內的入住率至 98.8%，增0.5個百分點。

澳博主席及澳娛綜合常務董事何超鳳表示，儘管首季市場整體消費力有所放緩，澳娛綜合的表現仍較上季持穩。集團於去年啟動的優化項目已陸續竣工，多項全新設施將於未來分階段推出，為大眾市場帶來新增長點。儘管宏觀經濟短期內或面臨一定挑戰，將繼續專注執行策略，並對澳門旅遊經濟的長遠基本面抱持信心。

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