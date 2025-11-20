澳娛宣布終止收購 十六浦娛樂場下周五最後營運

澳娛綜合宣布，經過全面審慎評估業務發展策略後，公司決定不再推進早前提出的收購十六浦娛樂場所在地物業之相關意向計劃。這是深入考慮集團長遠業務布局、商業考量及整體資源優先分配後所作出的決定，體現公司審慎務實的資本規劃，以及專注於核心業務、配合市場發展以實現長遠發展的戰略方針。
博彩桌及博彩機調配至其他娛樂場
澳娛綜合與十六浦娛樂集團已簽訂服務終止協議，並宣布十六浦娛樂場將於本月28日23時59分正式結束營運。原設於該場地的博彩桌及博彩機將重新調配至澳娛經營的其他娛樂場繼續運作，為客戶提供服務。
如顧客於十六浦娛樂場停止營運後，仍持有該娛樂場的未兌換籌碼、存款或積存現金回贈，由本月29日起前往澳娛綜合所經營的其他娛樂場辦理跟進安排。
澳娛本地僱員將繼續受僱
澳娛綜合指，高度重視保障本地就業，對於在十六浦娛樂場服務的員工，所有由澳娛綜合聘用的本地僱員將繼續受僱，並按營運需要獲妥善調派至公司的其他娛樂場從事博彩相關工作；非澳娛綜合聘用的本地僱員，將獲邀申請集團內的相關空缺崗位，可在相同條件下獲優先聘用，並視乎實際情況提供所需支援，以促進人員平穩過渡。
公司預期，是次決定及十六浦娛樂場結束營運，將不會對集團的整體業務、營運、資金狀況或財務表現造成任何重大不利影響。澳娛綜合將持續推進長遠發展部署，以配合澳門市場的持續演進及澳門特別行政區政府推動行業高質量發展的方向。