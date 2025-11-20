澳娛宣布終止收購 十六浦娛樂場下周五最後營運

澳娛綜合宣布，經過全面審慎評估業務發展策略後，公司決定不再推進早前提出的收購十六浦娛樂場所在地物業之相關意向計劃。這是深入考慮集團長遠業務布局、商業考量及整體資源優先分配後所作出的決定，體現公司審慎務實的資本規劃，以及專注於核心業務、配合市場發展以實現長遠發展的戰略方針。

博彩桌及博彩機調配至其他娛樂場

澳娛綜合與十六浦娛樂集團已簽訂服務終止協議，並宣布十六浦娛樂場將於本月28日23時59分正式結束營運。原設於該場地的博彩桌及博彩機將重新調配至澳娛經營的其他娛樂場繼續運作，為客戶提供服務。