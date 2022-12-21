澳洲央行曾考慮停止加息 憂出現滯後效應

澳洲外交部長黃英賢訪華前席，澳洲央行在12月6日的議息會議紀錄揭示，官員曾考慮加息0.5厘、0.25厘，以及不改變利率水平，為5月4日展開加息周期以來，首度考慮暫停加息，主因有必要使市場的供求關係更趨平衡，而加息對經濟的影響或需一段時間才能顯現。當時會議最終決定加息0.25厘。

會議紀錄顯示，保持利率不變的考量包括今年以來大規模政策調整或出現滯後反應，以及在不確定的經濟環境中應保持審慎行動。委員會強調，未來或將進一步加息，但並不是預設路徑，時間和幅度將取決於有關通脹和勞工市場前景的經濟數據。

委員會指出，在全球經濟前景惡化的情況下，通脹和勞動力市場的前景存在相當大的不確定性。如果有需要，委員會不排除重返較大幅度加息；否則委員會準備在評估經濟狀況和通脹前景的同時，將隔夜拆款利率維持在一段時間內不變。

委員會預計，未來一段時間內將進一步加息，但不屬預設路徑，並重申央行致力於令通脹率達到2至3%目標。

澳洲央行下次政策會議在明年2月初舉行，市場對央行明年會再加息0.25厘或暫停加息存在分歧。市場預計，到明年8月利率或於3.7厘左右見頂。受到美國加息步代急速影響，澳元兌美元今年以來已貶值逾8%，最新報報1.4958兌1美元，1澳元兑1.2052港元。