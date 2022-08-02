澳洲樓價連跌3個月　悉尼跌幅40年最大

澳洲7月住宅物業價格連續第3個月錄得下跌，跌幅為1.3%，至74.78萬澳元（約412萬港元），其中8個州份首府城市中，悉尼樓價7月跌幅40年最大。

澳洲房地產市場數據分析機構CoreLogic數據顯示，澳洲8個行政區首府中有5個地區錄得跌幅。樓價最貴的悉尼，7月樓價中位數按月跌2.2%至108.74萬澳元（約600萬港元），按季跌4.7%，是悉尼近40年來最大的樓價跌幅。CoreLogic指出，自5月開始加息以來，樓市已開始偏軟，在今年餘下時間，隨着利率上升，樓市可能進一步惡化。不少分析亦預期，澳洲樓價將由此前高位，下跌一至兩成。

澳洲第二大城市墨爾本的7月樓價按月跌1.5%，按季跌3.2%。澳洲首都坎培拉的樓價則按月跌1.1%，按季跌0.9%。CoreLogic研究主管Tim Lawless稱，儘管樓價僅跌了3個月，但下跌速度相當於2008年金融海嘯及1980年代初期的急劇跌幅。

澳樓價下跌速度相當於2008年金融風暴 料要再跌

Lawless表示，最近加息前樓價增長已開始放緩，5月首次加息後更大幅走弱，至今錄得3個月下降，但下跌速度與2008年金融危機及80年代樓市爆破的情況有相似之處。勞利斯警告，房地產市場低迷情況正在惡化，若下滑速度更較金融危機時快亦不會意外。

未有錄得下跌的首府城市相對偏遠，分別是北領地首府達爾文（Darwin）、南澳首府阿德來德（Adelaide）及西澳首府珀斯（Perth），3地樓價7月錄得上漲，漲幅介於0.2%至0.4%之間。