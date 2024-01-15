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財經
2024-01-15 14:00:00

澳洲移民｜澳洲再收緊簽證要求　IELTS需最少6分

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投資移民｜澳洲再收緊簽證要求，包括IELTS需最少6分。(資料圖片)

投資移民｜澳洲再收緊簽證要求，包括IELTS需最少6分。(資料圖片)

澳洲早前再發布新移民策略，將收緊針對國際學生及低技術工人的簽證規定，以期未來兩年內的淨移民人數可減少到上年度的一半，即約25萬人。其中要求包括IELTS考試由5.5分，調整至需要最少6分。預料新措施會在2024年初實施。

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投資移民｜推出新移民澳洲簽證

2023年12月澳洲當局士布，為了減少移民人口，推出「Migration Strategy」（移民策略），提出多項修訂，收緊政策主要分為以下部分：

  1. 改革技術簽證制度：以「需求技能簽證」取代原有的「臨時技能短缺簽證」，主要針對「專業技能」，包括資訊科技、能源行業的高技術人才；針對勞動力需求的「核心技能」行業；及針對「基本技能」類收入較低但人手短缺的行業
  2. 收緊留學生及低技術工人簽證條件：包括提高英語水平要求、更嚴謹審查續簽申請
  3. 提高留學生的英語水平測試（IELTS）成績要求：國際英語水平測試(IELTS)最少5.5分提高至6分；申請修讀研究生簽證學生亦從原來要求的6分提高至6.5分，續簽審查時亦會要求學生證明新課程
  4. 學生簽證的年齡限制：將畢業簽證的合資格申請年齡，由50歲下降至35歲

投資移民｜澳洲擬設立新專業簽證

據澳洲媒體指，政府將為高技術工人設立新的專業簽證，取代現有的臨時技術短缺簽證，並會縮短處理時間至一周，藉以提高人才短缺行業競爭力，及時增添人手。

新簽證共分為3個技術等級，第一種針對專業技術人士，除貿易工人、司機、勞工及機械操作員外，其他年薪達13.5萬澳元(約70.5萬港元)人士均可申請；第二種是滿足勞動力需求的核心技術，政府會因應勞工市場情況定時更新名單；第三種是基本技術途徑，旨在填補低收入工種勞動力短缺問題。

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投資移民｜特區護照或BNO護照港人適用簽證

對於上述多項修訂，有指澳洲當局通知，表示降低年齡限制的修訂，將不適用於「香港避風港政策」（Hong Kong Stream）。現時共有3種「香港避風港政策」包括獨立技術簽證（ 189 簽證 ）偏遠地區技術移民永久居留簽證（ 191 簽證 ）

投資移民｜獨立技術簽證（ 189 簽證 ）申請條件

留學生畢業後在澳洲連續居住至少 4 年，期間持有以下任何一份簽證：

  • 持有 4 年畢業生簽證（ 485 簽證 ）
  • 持有 4 年技術短缺簽證（ 482 簽證 ）
  • 持有 4 年臨時技術移民工作簽證（ 457 簽證）

工作人士獲澳洲僱主擔保，並持有以下任何一份簽證：

  • 持有 4 年臨時技術移民工作簽證（ 457 簽證 ）
  • 持有 4 年臨時技術短缺簽證（ 482 簽證 ）

投資移民｜偏遠地區技術移民永久居留簽證（ 191 簽證 ）

在指定偏遠地區居住、工作及進修滿 3 年，並持有以下任何一份簽證：

  • 臨時畢業生簽證（ 485 簽證 ）
  • 臨時技術短缺簽證（ 482 簽證 ）
  • 臨時技術移民工作簽證（ 457 簽證）
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