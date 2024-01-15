澳洲移民｜澳洲再收緊簽證要求　IELTS需最少6分

澳洲早前再發布新移民策略，將收緊針對國際學生及低技術工人的簽證規定，以期未來兩年內的淨移民人數可減少到上年度的一半，即約25萬人。其中要求包括IELTS考試由5.5分，調整至需要最少6分。預料新措施會在2024年初實施。