澳門勵駿周錦輝：澳門修改博彩法或反致部分博企經營困難

澳門勵駿(1680)非執行董事兼聯席主席周錦輝接受澳門媒體訪問時表示，澳門修改博彩法，未來賭牌最多6個，認為感覺上為6間博企「度身訂造」。他更指，要有博彩業收入才能撐起非博彩元素發展，非博彩元素的旅遊亦非可以「賺大錢」。若主力收入失去，恐引發其他非博彩元素骨牌倒下。

他更指，澳門一方面非常依賴博彩業，向博企施壓不要裁員，另一方面卻又要求關掉衛星場。衛星場向來有法依據，由相關博企向政府負責，反之修法後，變為無法可依。

修例後或致博彩業萎縮

他又稱，以勵駿漁人碼頭為例，若要按衛星場結業的做法，將有400人面臨失業，影響非常之大。澳門政府突然間不承認澳門企業發展方向，令人覺得很遺憾。他期望，政府能夠多開會，聆聽業界聲音，並指博彩業受影響同時，會連帶地產業大受影響，料不少地產中介面臨失業。他指出支持博彩業健康發展，但健康發展不是健康停業，認為修訂博彩法或會導致博彩業萎縮。

另《GGR Asia》引述澳門娛樂博彩業中介人協會會長指出，修例後只限每個博彩中介服務一家博企，將大大影響業界營運。另在當前經營困難下，要博彩中介提供1,000萬澳門元資本，又不許業界分成，會相當具挑戰性。唯一正面因素是要求澳門永久居民持股不少於五成。