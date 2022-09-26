澳門將恢復內地訪客 賭股造好金沙最多升1成半

澳門行政長官賀一誠上周表示，與中央開會後，決定恢復內地旅客赴澳的旅遊電子簽注及旅行團，預計需要1個月時間籌備，最快10月底成事。停辦近3年的內地赴澳門旅行團，亦預計最快11月可復辦。受到消息刺激，澳門賭股全線造好，升幅介乎 8% 至14%。

金沙中國（1928）一度升穿20元關口，最高見20.2元，即上升14.5%，最新報19.90元，上升4.6%，創半年新高；銀河娛樂（027）最多急升1成，見48.45元，最新報47.3元；其他股份方，永利澳門（1128）最新上升9.1%、美高梅中國（2282）升6.8%、澳博（880）升11.2%；新濠國際（200）升8.2%。

銀河澳博均升逾1成

澳門政府宣布恢復當地居民期盼的內地電子簽注，停辦近3年的內地赴澳門旅行團，亦預計最快11月可復辦。澳門政府指，中央同意先恢復包括廣東、福建、江蘇、浙江和上海，合共4省一市到澳門的電子簽證及旅行團，預計需一個月時間準備。若遇疫情設有熔斷機制等，初期目標由現時每日有2.1萬人次入境，倍增至約日均4萬人次，即回復至疫情前約一半的旅客量。至於本港推出「0+3」檢疫安排，澳門當局僅指，暫時無條件實施與內地不一致的入境措施。

澳門旅遊局透露，本月23日當地錄得26,120入境旅客人次，比端午節期間日均旅客量增加超過一成，亦為澳門6月18日爆疫至今單日最高入境旅客紀錄。

至於疫後重振經濟，澳門行政會前日亦公布了第二個百億支援計劃，對居民作短期支援，但最終要復甦經濟才能正常運作。經會議溝通後，居民期盼的內地電子簽注、內地旅行團赴澳旅遊將恢復。會上又討論其他推廣澳門大型基建的事宜，如輕軌東線只能到關閘前，經會議後正式同意澳門可使用涉及內地的土地，讓輕軌東線可連通關閘至青茂口岸。此外，會上亦商討機場擴建跑道、擴充停機坪等工程。