澳門據報要求博彩中介執勤須戴工作證，否則或處罰50萬澳門元。

澳門博企擬再有新監管措施。有澳門傳媒報道，近日有澳門博彩中介人員，收到澳門博監局提醒，博彩中介須監管其行政管理機關成員及僱員，在娛樂場內執行職務時須佩戴由博企發出的工作證，否則可被科處高達10萬至50萬元（澳門幣，下同）的罰款。有業界人士卻質疑罰金過重。

澳門傳媒《Allin》報道指，博彩中介合作人同樣須履行在娛樂場從事業務時，佩戴由承批公司發出的工作證的義務，否則可被罰款5萬澳門元，至於承批公司亦有相應的連帶責任，但如經證實已盡責履行監管義務，可排除相關連帶責任。

澳門傳媒《Allin》引述澳門博彩中介人專業協會會長余堯洪表示，博彩中介人以佣金為收入，轉碼10萬元僅有1,250元的佣金收入，倘有員工僅因沒有佩戴工作證而被當局處罰，若有員工被處罰50萬元，相當於一個極高的轉碼數。

他又指，在澳門其他工種因沒有攜帶身份證明相關文件，而被罰款的情況並不罕見，惟罰則並沒有比上述博彩中介規定高，質疑有關金額是如何釐定。

濠賭股周四（22日）則個別發展，金沙（1928）升1.49%；永利（1128）升1.67%；美高梅（2282）升0.7%；澳博（880）升0.4%；新濠國際（200）升0.47%；銀娛（027）則跌0.16%。