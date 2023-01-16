澳門新春酒店爆滿利賭收花旗續唱好 首選金沙銀娛

澳門新春酒店爆滿利賭收花旗續唱好。（網上圖片）

港澳通關後首個農曆新年檔期，訪澳旅客增加，澳門各大賭場酒店於新春檔期已大部分爆滿。當地業界預料，全澳門酒店可在今檔黃金檔期取得八成至九成入住率，亦估計有助帶動博彩收入超過原先預期的70億至80億元（澳門元，下同）水平，甚至助業界實現盈利。

澳門旅遊業議會理事長胡景光表示：「今年農曆新年會是自新冠疫情爆發以來業界表現最好的一年。」他又稱，業界已預期農曆新年黃金周入境客日均有望突破5萬人次，並估計全澳門酒店入住率在新春檔期可高達八成至九成，尤以年初三最為爆滿。他說，一般有房供應的路氹渡假區賭場酒店每晚索價4,000至5,000元不等，本地四、五星級酒店每晚亦介乎1,000至2,000元。

花旗最新發表報告指出，雖然澳門博彩股股價自去年第四季起已有大幅上升，不過該行認為估值仍然未算貴，現時估值僅相當未來兩年預測除息稅折舊前溢利（EBITDA）的12.7倍，重申看好濠賭股前景。

花旗上調澳門賭業股目標價，首選金沙中國（1928）及銀河娛樂（027），維持對金沙中國「買入」評級，目標價由32元提高至35元；又維持對銀娛「買入」評級，目標價由67.5元升至70元。花旗亦維持對新濠國際（200）「買入」評級，調高對其目標價由11元升至15元。

金沙銀娛列首選 目標價上調至35及70元

根據最新數字，澳門連續兩日錄得4萬人次旅客入境，其中昨日有4.6萬人次，創疫情以來單日最高，較去年日均旅客人次多近2倍。其中近3.7萬人次是內地旅客，香港旅客有8,442人次，較去年日均上升超過4.9倍。酒店場所平均入住率為67.4%，較12月增加24.3個百分點。澳門旅遊局表示，農曆新年期間會有花車及煙花匯演等大型活動和盛事，將有助延長旅客留澳時間，促進消費，助力澳門旅遊及經濟復甦。