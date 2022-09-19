澳門競投賭牌7企全標全獲接納 三美資博彩股跌

澳門新一輪博彩經營批給公開競投投標於上周三截止，共接獲7間公司遞交了標書。娛樂場幸運博彩經營批給公開競投委員會於周五進行開標程序。澳門政府公布，博彩競投開標共7間公司接納參與競投，包括現時未有持牌的雲頂集團，亦獲有條件接納參與競投。

隨着雲頂集團加入競爭，愈來愈多評論認為，將賭牌給予新競爭者馬來西亞雲頂集團或更符合國策和澳門經濟利益。有分析認為，目前澳門博彩業格局，美資賭企在6間之中佔3間，他認為站在商業角度，由同一個境外國家的資本壟斷一半，情況不健康，也深深左右着澳門經濟。未來一旦中美關係跌至谷底的話，對澳門賭企政策有變時，也需要考慮國家外交策略的情況。