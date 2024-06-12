澳門賭場據報受政府要求停止提供免費小食　憂影響中小企

不少人到澳門賭場娛樂之餘，亦會品嚐賭場內提供的免費小食。不過，有澳門傳媒引述消息報道，澳門政府要求澳門承批公司，停止提供免費小食，在部份社交平台亦正流傳這情況。報道指，原因或與當局擔憂做法影響到當地中小企的生存空間。

有 供應商對訂單被取消感憤怒

澳門媒體《亞博匯》引述報道，政府要求澳門承批公司停止向賭場裡的人提供免費小食。報道指，但近期在內地社交平台「小紅書」中，不少內地的網民反映澳門娛樂場暫停了免費小食供應，包括永利澳門限定提供的免費「茅台拿鐵」及巴黎人限定提供的免費「金箔雪糕」。

據報道指，有產品供應商在網上反映，他們最近數張大額訂單無故被取消，他們突然收到某間承批公司的通知需要臨時取消訂單，令供應商無故失去數十萬訂單；亦有知情人士方得悉，部份供應商為此感到憤怒，因為承批公司一直與他們合作訂購小食，但現在很多訂單都被取消。

報道又表示，娛樂場目前依然有供應免費小食，而娛樂場職員更向稱「未收到指示要暫停供應免費小食」。