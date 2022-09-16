澳門賭牌最快傍晚有結果 博彩股全線顯著上升

澳門電台報道，澳門特區新一輪賭牌公開競投的標書昨天截標，娛樂場幸運博彩經營批給公開競投委員會今早開標，委員會主席、行政法務司司長張永春，委員會成員、經濟財政司司長李偉農、社會文化司司長歐陽瑜，以及已遞交標書的公司代表等出席。張永春希望傍晚有最終開標結果，屆時將透過新聞稿公布。

六間現時持有賭牌的澳門公司均有入標，今早全線造好，升幅介乎2至7%，部份升至1個月高位。金沙中國（1928）半日收市報18.14元，升4.6%；銀河娛樂（027）上升2.6%，報44.1元；永利澳門（1128）上升2.3%，最新報4.91元；美高梅中國（2282）、澳博（880）及新濠國際（200）順序上升3.6%、6.5%及5.7%。

張永春表示，今次開標流程根據法律和開標文件要求開展，有結果後，競投委員會與被接納參與競投公司諮詢、磋商，以及審議標書內容，暫無時間表，整個開標及判級程序目標是今年年底前完成。

券商估計雲頂集團落選

澳門賭牌截標前突然殺出程咬金，大馬雲頂集團入標競逐，製造7爭6賭牌的格局。不過券商普遍認為雲頂將會落選。里昂發表研究報告指出，對於雲頂集團競投澳門賭牌感到意外，惟該行預料現有6間博企獲發新賭牌，又指假如任何現有博企被除牌，但現時澳門因土地限制，亦未能即時提供解決方案，以增加現時賭桌數量。

滙豐研究亦認為，新公司投得澳門賭牌機會低，料發生機率只有10%至20%。該行認為，由於現況相對穩定，前市場似乎普遍低估了現時持有賭牌的公司失去賭牌的可能性。不過，監管機構可能會考慮維持現況以外的因素，以促進行業的長期生產性發展。