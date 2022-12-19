澳門賭牌｜金沙中國承諾投資302億澳門元獲批1680張賭枱 美高梅增至750張

金沙中國(1928)公布，其附屬公司VML獲判給於澳門經營娛樂場幸運博彩的博彩經營批給，期限為10年，自明年1月1日起至2032年12月31日止。
金沙中國承諾投資302.39億澳門元(約38億美元)，包括有關非博彩項目的278億澳門元。承諾投資用於發展與(其中包括)吸引外國客源、會議展覽、娛樂表演、體育盛事、文化藝術、健康養生、主題遊樂、美食之都、社區旅遊及海上旅遊相關的若干博彩及非博彩項目。倘澳門全年博彩毛收入達到或超過1,800億澳門元，則VML將須於翌年增加其對非博彩項目的投資最多20%。
於有關期間，VML將根據批給合同的條款獲許可於澳門經營娛樂場幸運博彩。於昨日(17日)，VML獲告知其獲准根據批給經營1,680張博彩桌及3,700台博彩機。董事會認為，批給合同的條款乃屬公平合理且符合本公司及股東的整體利益。
永利澳門獲准經營570張賭桌
永利澳門(1128)宣布，全資附屬公司永利渡假村(澳門)股份「WRM」正式獲授予在澳門經營娛樂場幸運博彩的博彩批給。為期10年的博彩批給，允許公司自2明年1月1日起在集團的兩大綜合娛樂場度假村永利皇宮和永利澳門經營幸運博彩。WRM承諾投資177.3億澳門元(約172.1億港元)，其中165億澳門元將用於非博彩資本項目和活動規劃，涉及(其中包括)吸引外國客源、會議展覽、娛樂表演、體育盛事、文化藝術、健康養生、主題遊樂、美食之都、社區旅遊及海上旅遊。WRM已獲准經營最多570張博彩桌及1,100台博彩機。
美高梅中國經營賭枱增至750張
美高梅中國(2282)公布，附屬公司美高梅金殿超濠獲取澳門博彩批給的最終授出，期限由明年1月1日至2032年12月31日。根據博彩批給，公司有權經營合共750張賭枱及1,700台電動或機動博彩機(包括角子機)，而目前根據轉批給合同經營的則為552張賭枱及1,701台電動或機動博彩機(包括角子機)。美高梅金殿超濠承諾作出的投資額為167億澳門元(約162億港元)，其中150億澳門元乃用於非博彩項目。
澳博投資總額140.33億澳門元
澳博(880)宣布，經澳門政府批准及授權，已授予公司的附屬公司澳娛綜合經營娛樂場幸運博彩及其他方式博彩業務的新幸運博彩經營批給，自明年1月1日起至2032年12月31日止為期10年。根據新批給合同，澳娛綜合已承諾在新批給期間的年期內投資總額140.33億澳門元(約136.24億港元)，其中120億澳門元為非博彩的資本投資及用於舉辦盛事及20.33億澳門元為博彩資本投資。投資計劃着重澳娛綜合在非博彩產品方面的投資，以符合澳門政府宣布的澳門經濟多元化的意向。不論澳娛綜合在任何時候經營的賭枱數目，年度可變動溢價金將不低於按使用500張賭枱及1,000部博彩機計算的應付金額。