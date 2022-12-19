澳門賭牌｜金沙中國承諾投資302億澳門元獲批1680張賭枱 美高梅增至750張

金沙中國(1928)公布，其附屬公司VML獲判給於澳門經營娛樂場幸運博彩的博彩經營批給，期限為10年，自明年1月1日起至2032年12月31日止。

金沙中國承諾投資302.39億澳門元(約38億美元)，包括有關非博彩項目的278億澳門元。承諾投資用於發展與(其中包括)吸引外國客源、會議展覽、娛樂表演、體育盛事、文化藝術、健康養生、主題遊樂、美食之都、社區旅遊及海上旅遊相關的若干博彩及非博彩項目。倘澳門全年博彩毛收入達到或超過1,800億澳門元，則VML將須於翌年增加其對非博彩項目的投資最多20%。

於有關期間，VML將根據批給合同的條款獲許可於澳門經營娛樂場幸運博彩。於昨日(17日)，VML獲告知其獲准根據批給經營1,680張博彩桌及3,700台博彩機。董事會認為，批給合同的條款乃屬公平合理且符合本公司及股東的整體利益。