澳門7衛星賭場傳擬今年中退場

有澳門媒體報道引述博彩業者指出，業內傳聞已有7間衛星賭場，將於今年年中結業退場。消息稱，由於疫情已持續逾2年，令生意大減，衛星賭場現金流已消耗不少，加上當地修改《博彩法》正在進行，一旦生效對衛星賭場營運不利，未來經濟及經營環境難見曙光。

報道指出，目前衛星賭場的荷官由持牌博企聘用，薪金則由衛星賭場支付。若衛星賭場結業，博企便要承擔該批荷官薪酬。再加上賭牌續至今年年底，據聞每間博企須為此支付5,000至8,000萬元澳門元不等。目前當地遊客已相當少，續牌金額相對不低。若再要負責衛星賭場荷官薪酬，對博企現金流將會構成壓力，特別是衛星場較多的博企。

三博企共有18間衛星賭場

另外，根據修訂中的《博彩法》，未來賭場必須設於博企擁有的處所內，惟擁有3年過渡期，令博企可以衛星賭場，建立新的合作方式。其中一個方案，便是由博企購入衛星賭場的物業，可是在經濟不景情況下，業主擔心物業會遭到壓價。

現時澳博(880)、銀娛(027)及新濠國際(200)旗下新濠博亞，均有參與衛星賭場業務。三者旗下分別有14間、3間及1間衛星賭場。當中澳博及新濠博亞的衛星賭場，跨越新口岸及氹仔經營。新濠博亞的衛星賭場，則位於氹仔。

而所謂的「衛星賭場」，意即由相關博企設立於他人私有場地之賭場，是博企與私人以協議構成。這種模式除政府與博彩公司之外，還有「第三方博彩服務供應商」，也就是酒店業者。