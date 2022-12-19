濠賭股續牌後回吐壓力大 美高梅新濠均跌逾一成

澳門政府上周五與六間博彩企業簽署10年期的經營批給合同，永利澳門（1128）、金沙中國（1928）、銀河娛樂（027）、新濠（200）、澳博（880）和美高梅中國（2282）將獲得總額為1,188億元（澳門元，下同）的投資，折合1,156.43億港元，合同自明年1月1日起生效。

澳門政府公布，總投資額當中，開拓外國客源市場及發展非博彩項目的投資總額為1,087億元，博彩項目的投資總額為101億元，非博彩項目的投資是博彩項目投資金額的10倍。

濠賭股自續牌結果落實及內地控疫政策改變後持續攀升，不過由於內地疫情升温憂損害經濟活動，中港股市受壓，濠賭股亦有回吐，其中濠賭股今天回吐壓力遠超大市，尤其是美高梅（2282）及新濠國際（200）最新跌逾一成。藍籌金沙中國（1928）及銀河娛樂（027）均跌逾4%；永利澳門（1128）及澳博（880）分別跌8.7%及7.9%。

券商對賭股的看法未有太大改變，其中高盛認為六賭企的盈利能力逐步回復正常至疫前，料行業明年及2024年的除息稅折舊及攤銷前盈利（EBITDA）分別可達到2019年水平的90%及109%，維持金沙、銀娛、新濠及澳博「買入」評級。

高盛料現金流明年回復至疫情前九成

摩通認為，六家賭企獲續牌並無驚喜，營運者一致承諾未來10年內投資150億美元符合市預期。按目前盈利預期和估值，首選金沙，其次為銀娛、永利澳門及美高媒中國，均被評為「增持」，至於新濠及澳博評級「中性」。

摩根士丹則認為銀娛和金沙投資額較預期高，影響負面。新濠旗下新濠博亞承諾投資118億元則較預期低，影響正面。至於永利、美高梅和澳博投資額大致符預期。