濠賭股｜永利澳門第4季收入大跌41%　美高梅蝕近5,500萬美元

濠賭股派成績表，永利澳門（1128）第4季收入大跌41%，虧損擴大至2.35億美元；美高梅（2282）去年第四季收入按年跌44.5%至1.7億美元。
永利澳門第4季收入大跌41%
永利澳門（1128）公布，截至12月31日止，虧損擴大至2.35億美元（折合約18.4億港元），去年同期蝕2.08億美元，期內收入1.9億美元，按年下跌41.5%。
澳門業務方面，永利皇宮第4季經營收益為1.131億美元，按年減少41.7%。2022年第四季永利皇宮經調整後的物業LBITDAR虧損擴大至2,390萬美元，去年同期則為LBITDA 140萬美元。貴賓賭枱贏額佔轉碼數百分比為0.11%，低於3.1%至3.4%的物業預期範圍及低於2021年第四季錄得的2.59%。中場業務的賭枱贏額百分比為23.3%，高於2021年第四季錄得的22.7%。
美高梅蝕近5,500萬美元
美高梅中國（2282）公布業績，去年第4季收入按年跌44.5%至1.7億美元，經調整物業EBITDAR則由盈轉虧蝕5497.9萬美元。公司娛樂場收益按年少47%至1.45億美元，貴賓賭枱轉碼數跌44%至9.8億美元，主場地賭枱投注額跌45%至6.38億美元。
美高梅中國去年全年收益淨額為6.74億美元，較去年的12億美元減少44%；經調整物業EBITDAR為虧損2.03億美元，去年的經調整物業EBITDAR為2,536.7萬美元；而上季度公司牌照費開支為300萬美元，而去年季度則為600萬美元。
美高梅現升5.17%，暫報9.75元。