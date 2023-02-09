濠賭股｜永利澳門第4季收入大跌41%　美高梅蝕近5,500萬美元

濠賭股派成績表，永利澳門（1128）第4季收入大跌41%，虧損擴大至2.35億美元；美高梅（2282）去年第四季收入按年跌44.5%至1.7億美元。

永利澳門第4季收入大跌41%

永利澳門（1128）公布，截至12月31日止，虧損擴大至2.35億美元（折合約18.4億港元），去年同期蝕2.08億美元，期內收入1.9億美元，按年下跌41.5%。

澳門業務方面，永利皇宮第4季經營收益為1.131億美元，按年減少41.7%。2022年第四季永利皇宮經調整後的物業LBITDAR虧損擴大至2,390萬美元，去年同期則為LBITDA 140萬美元。貴賓賭枱贏額佔轉碼數百分比為0.11%，低於3.1%至3.4%的物業預期範圍及低於2021年第四季錄得的2.59%。中場業務的賭枱贏額百分比為23.3%，高於2021年第四季錄得的22.7%。