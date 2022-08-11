瀉16% 三年半低 傳商票逾期 龍湖斥造謠

內房股低處未算低，昨再集體下瀉，當中藍籌股龍湖集團(960)一度離奇勁瀉19.6%，收市仍挫16.4%或4.1元，至20.9元，為3年半低，成交額9.1億元。市場昨傳出龍湖有商票逾期未還，收市後集團召開電話會議，副主席邵明曉斥是造謠，稱基於風險考慮，集團自去年起已沒有做商票，目前商票餘額僅7億元人民幣，並將於今年年底前兌付完成。

龍湖主席吳亞軍則指，昨日集團股價大跌是由恐慌引起，她並不在意，強調集團並沒有出現「狀況」，並稱若非目前為業績緘默期，股東會出手增持股份。龍湖本月股價已累瀉20.2%，7月至今的下半年更暫累挫43.5%。

瑞銀狠砍一半目標價

不過大行對內房股卻不見得樂觀。瑞銀昨發報告，龍湖、碧桂園(2007)、旭輝控股(884)及萬科企業(2202)4主要內房，流動現金均在上半年出現負數，相當於去年底閒置現金的11%至41%，要令現金流恢復平衡，每月合約銷售需較上半年升11%至16%，因而相信行業將面臨新一波估值下調浪潮。瑞銀將多隻內房及物管股目標價及評級下調，包括將龍湖、碧桂園評級由「買入」降至「中性」，前者目標價狠砍51.5%，至25.7元，潛在升幅22.7%；後者目標價勁降59%，至2.7元，潛在升幅15.8%。碧桂園昨跌7.2%或0.18元，報2.33元。