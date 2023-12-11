灣事通小程序｜香港人北上必用平台　地鐵坐車至購票/美食/住宿全通用 (附教學)

內地近年積極推廣粵港澳大灣區發展機遇，並聯同兩岸三地製作「灣事通」公共服務與資訊平台，方便粵港澳三地居民，使用來出行及通關等服務，平台亦於2023年12月9日正式上線。《am730》將為讀者整合使用方法，方便大家前往大灣區使用。

灣事通小程序｜甚麼是灣事通？

據港澳台第二屆數字政府建設峰會暨「數字灣區」發展論壇上，「灣事通」正式面世。而「灣事通」平台以一款小程序的形式面世，圍繞出行、通信、支付、求職、養老、醫療、教育、吃住遊等生活場景，為粵港澳三地居民提供一體一面、無感便捷的跨境服務。三地居民跨境、跨城出行時使用各類服務，無需再切換不同App、小程序，均可以通過「灣事通」解決。

內地當局指，未來「灣事通」將進駐更多公共服務，推出「灣事通PASS一碼通」，涵蓋灣區服務「一碼通辦」、灣區交通「一碼通行」、灣區商業「一碼通付」，以數字化實現「一碼暢行灣區」。

灣事通小程序｜灣事通在哪裡開啟？

「灣事通」綜合服務平台在支付寶、微信、AlipayHK（港版支付寶）、MPay（澳門錢包）、WeChat（國際版微信）同步上線。

據騰訊介紹，該微信小程序內，提供跨境證件辦理、跨境流量、跨城交通、通關指南、匯率查詢、銀行預約、就醫買藥、住宿美食娛樂等高頻跨境服務，如內地遊客赴港澳可以通過該小程序快速預約證件辦理；港澳居民則可以通過該小程序查看「跨境指南」「港車北上」等指引。

螞蟻集團方面，則介紹支付寶小程序首期上線過百項服務，在交通服務上，跨境出行搭乘公交、地鐵、廣深港高鐵、跨境巴士、輪渡，都可以通過該小程序輕鬆買票、港澳居民在內地預約回鄉證辦理都能在該小程序上進行。