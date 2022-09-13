灣仔恒大中心傳被中信銀行國際接管

中國恒大（3333）旗下位於灣仔的中國恒大中心確認已被貸方接管，明報昨天引述資料報道，恒大中心是上周二（6日）被債權人國企中信銀行（998）下屬的中信銀行國際，申請委任接管人接管，料事件與恒大抵押總部以獲得76億元貸款有關。受到房企財困影響，內房市場仍處於下行狀態，惟有分析指，「房地產行業仍將是中國經濟增長的驅動力」。

報道引述土地註冊處等文件稱，，中國恒大旗下子公司、持有中國恒大中心的Pioneer Time，在2020年11月26日以該大廈作抵押，從而獲得76億元的貸款。恒大在2018年時，亦曾透過抵押該廈，以獲取一筆80億元的貸款，而相關貸款今年較早時已解除質押。

至於相關接管文件之簽署人及接管人是身份，報道提到，接管申請的文件是由信銀國際結構融資部門主管，以及企業銀行部門主管所簽署，並委任了安邁顧問的董事總經理黃詠詩，以及其高級董事楊美莉為接管人兼經理人。

許家印要求9月底前全面復工

今年7月，外電曾引述消息指，恒大正標售其香港總部恒大中心，用以償還離岸債，惟由於參與當中的競標者出價均低於100億元，交易最終未有成事。

另外，中國恒大昨晚表示，集團昨召開復工復產保交樓周例會，主席許家印稱，目前全國保交樓專案共706個，已復工專案668個，未復工專案38個，要求相關地區公司在9月30日前必須全面復工。目前已復工的項目中，有606個達正常施工水準，還有62個正在恢復正常施工過程中，要求相關地區公司在9月30日前必須全部達到正常施工水平。