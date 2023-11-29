灰熊出沒｜沽空機構質疑誇大收入 商湯被指造假 曾瀉至1年低

獨角獸遭灰熊狙擊！美國沽空機構灰熊研究(Grizzly Research)昨發表狙擊港產獨角獸商湯(020)的沽空報告，質疑集團通過「收入循環」方式，人為誇大收入。消息將商湯股價一度拖低至1.3元，最多瀉9.7%，為約1年新低。商湯昨午旋即反駁指報告並無依據，惟收市仍挫4.9%或0.07元，報1.37元，恐再走向尋底之路。
反駁報告：缺乏基本理解
商湯指，相關沽空報告包含無根據的推測及誤導性結論和詮釋，亦缺乏對公司業務模式及財務報告結構的基本理解，缺乏對公司公開信息的全面解讀。集團又指，灰熊研究沒有與集團聯繫以確認相關信息的真實性或就財務報告獲得任何理解，董事會正審查指控，並考慮採取適當的行動來保護全體股東利益。
灰熊研究在報告中，戲稱商湯的人工智能代表人工膨脹的收入，並以兩宗法庭案件助證，商湯直接或通過中介公司，向客戶提供資金，而這些資金最後又用於向商湯購買可能從未交付過的商品，形成「收入循環」(revenue round-tripping)計劃。報告又指，雖然集團以收入循環誇大收入，但不幸地這實際並不能夠改善集團現金流，集團仍然每年虧損數十億元人民幣。另外，灰熊亦懷疑商湯應收帳及撥備造假，指估計集團40%收入來自政府合同，惟由於房地產泡沫，地方政府收入來源料急劇減少，或意味相關應收帳可能永遠無法收回，「換言之，即使商湯目前的財務狀況看起來已很糟糕，但現實情況可能更糟。」
核心業務被指無利可圖
除了財務造假，灰熊亦抨擊商湯的核心業務「人臉識別」業務「無利可圖」。該行認為，內地政府根本不可能將高利潤合同授予外資佔多數股權的企業，加上業務競爭激烈，限制了公司擴展。報告又提及商湯2019年以來一直被美國列入黑名單，並引述不具名專家意見指，其人工智能領域沒有競爭護城河，未來產品也無法進入西方市場，再加上股東不斷拋售股份，因此缺乏任何令人信服投資論點。
商湯2021年12月底上市後壞消息不斷，上市不久即遭美國列入投資黑名單；及後半年禁售期過後股東即集體沽貨爆出逃亡潮，股價一直疲弱至去年10月才見底，最低見1.11元。目前商湯市值458.5億元，高峰市值則接近2,500億元。