灰熊出沒｜沽空機構質疑誇大收入 商湯被指造假 曾瀉至1年低

獨角獸遭灰熊狙擊！美國沽空機構灰熊研究(Grizzly Research)昨發表狙擊港產獨角獸商湯(020)的沽空報告，質疑集團通過「收入循環」方式，人為誇大收入。消息將商湯股價一度拖低至1.3元，最多瀉9.7%，為約1年新低。商湯昨午旋即反駁指報告並無依據，惟收市仍挫4.9%或0.07元，報1.37元，恐再走向尋底之路。

反駁報告：缺乏基本理解

商湯指，相關沽空報告包含無根據的推測及誤導性結論和詮釋，亦缺乏對公司業務模式及財務報告結構的基本理解，缺乏對公司公開信息的全面解讀。集團又指，灰熊研究沒有與集團聯繫以確認相關信息的真實性或就財務報告獲得任何理解，董事會正審查指控，並考慮採取適當的行動來保護全體股東利益。