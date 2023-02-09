炒作概念︱知乎瘋炒 唱好百度 高盛：內地監管限制AI發展

聊天機械人概念輪流瘋炒，繼AI概念股商湯(020)及研推「文心一言」的百度集團(9888)後，昨沒有AI概念的知乎(2390)亦離奇爆升最多57%，收市仍漲39.6%，報32.45元，創上市後高。不過，多間大行如瑞信、高盛及海通國際等仍看好百度，惟高盛提及上月初內地實施的新例或會限制聊天機械人的發展，但或因而有利本土企業壟斷內地市場。
高盛指，內地上月10日起實施《互聯網信息服務深度合成管理規定》，明確要求AI企業符合數據安全法律要求，並要為由AI生成的產品添加標籤，如ChatGPT，並估計產品會在學校及家教等範疇受禁止。另外，該行指在《數據出境安全評估辦法》下，聊天機械人在內地網絡的發展會慢慢地、或局部地受到限制，但最終會如搜尋器發展般，由內地企業壟斷。
瑞信料百度跑贏 高盛看184元
百度昨回吐3.1%或5.1元，報157.4元，成交額約33.3億元，為第五大活躍股份。高盛指，百度投入AI發展多年，在語言模型領域有領先地位，有足夠技術發展聊天機械人，惟集團仍需展現強勁的執行能力，維持其目標價184元，評級「買入」。瑞信亦發報告指，相信百度長遠能在反領域執行AI技術，聊天機械人亦可作為傳統搜尋器的補充，維持「跑贏大市」評級，目標價165元。海通國際亦估計用戶會從搜尋網站轉向聊天機械人尋求幫助，建議關注5企業，當中包括商湯及百度。
一篇文炒起知乎 今日聚焦阿里
至於知乎的瘋升僅由內地一篇文章引發，當中分析指知乎的線上問答平台與ChatGPT模式類似，集團在數據方面亦有優勢，據集團去年第三季數據，平台累積內容量已超過5.79億條，問答量累計超過4.82億條。
至於今日接力炒作的焦點，或落到阿里巴巴(9988)頭上。內媒昨收市後引述集團一名資深技術專家報道指，阿里達摩院正研發類似ChatGPT的聊天機器人，目前已開放給公司內員工測試。截至本港時間昨晚10時，阿里美股盤前走高，折算港元報104.45元，較港高約0.9%。