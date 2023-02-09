炒作概念︱知乎瘋炒 唱好百度 高盛：內地監管限制AI發展

聊天機械人概念輪流瘋炒，繼AI概念股商湯(020)及研推「文心一言」的百度集團(9888)後，昨沒有AI概念的知乎(2390)亦離奇爆升最多57%，收市仍漲39.6%，報32.45元，創上市後高。不過，多間大行如瑞信、高盛及海通國際等仍看好百度，惟高盛提及上月初內地實施的新例或會限制聊天機械人的發展，但或因而有利本土企業壟斷內地市場。

高盛指，內地上月10日起實施《互聯網信息服務深度合成管理規定》，明確要求AI企業符合數據安全法律要求，並要為由AI生成的產品添加標籤，如ChatGPT，並估計產品會在學校及家教等範疇受禁止。另外，該行指在《數據出境安全評估辦法》下，聊天機械人在內地網絡的發展會慢慢地、或局部地受到限制，但最終會如搜尋器發展般，由內地企業壟斷。