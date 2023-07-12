炒股好過返工？研究：股市回報每升10%　勞力供應即降3.8%

炒股好過返工？股市投資作為投資者用作增加被動收入的首選方法之一，在全球各地都能對資產造成影響。有本地研究發現，股市投資月回報上升，將降低勞力的供應。

研究：股市回報上升勞力供應即跌

香港浸會大學工商管理學院研究，分析從股市獲得的資產多少在個人層面上如何影響勞力供應，結果發現從股市所獲資產，可直接影響整體稅收或間接地改變家庭決策。

團隊以兩組數據研究，分別是從中國一間行業領先的保險公司獲取數據集，搜集到保險經紀每月的業績記錄；以及採用深圳證券交易所(SZSE)的股票投資信息，發現，在對比個別工作表現及股票投資的兩組數據後，結果顯示當投資的月回報率增加10%時，隨後一個月的銷售佣金將減少 3.8%；當員工獲得相對於平均收入比例較多的股票投資回報時，將對勞力供應造成更顯著影響。