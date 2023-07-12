炒股好過返工？研究：股市回報每升10%　勞力供應即降3.8%

炒股好過返工？股市投資作為投資者用作增加被動收入的首選方法之一，在全球各地都能對資產造成影響。有本地研究發現，股市投資月回報上升，將降低勞力的供應。
研究：股市回報上升勞力供應即跌
香港浸會大學工商管理學院研究，分析從股市獲得的資產多少在個人層面上如何影響勞力供應，結果發現從股市所獲資產，可直接影響整體稅收或間接地改變家庭決策。
團隊以兩組數據研究，分別是從中國一間行業領先的保險公司獲取數據集，搜集到保險經紀每月的業績記錄；以及採用深圳證券交易所(SZSE)的股票投資信息，發現，在對比個別工作表現及股票投資的兩組數據後，結果顯示當投資的月回報率增加10%時，隨後一個月的銷售佣金將減少 3.8%；當員工獲得相對於平均收入比例較多的股票投資回報時，將對勞力供應造成更顯著影響。
炒股賺錢後員工著重享樂減勞力供應
分析亦發現，只有上個月的股票投資回報會對當月的銷售佣金產生數據和經濟性的顯著影 響，證明其即時效果，值得企業領袖留意，員工會根據股市投資回報產生短期心理影響，當他們達到特定的收入水平時，員工會減少勞力供應並選擇享受更多休閒活動。
香港浸會大學工商管理學院的鄒欣博士指，過往研究發現投資者心態和對參考依賴程度等行為因素都會影響股市投資行為， 亦討論了股市波動如何影響家庭決策，今次有別於過往，是首次提出並預測股市投資與勞力供應的因果關係。