烏克蘭局勢｜俄國鋼鐵巨頭恐成制裁下　首個債務違約企業

外媒報道，俄羅斯鋼鐵和礦業巨頭Severstal表示，支付給投資者的債券利息，已遭花旗集團凍結，很可能成為俄烏戰爭爆發以來，首家債務違約的俄國企業。

Severstal是歐洲第3大鋼鐵製造商，該公司預定3月16日支付一筆美元債券票據，為期5日的寬限期在周三截止。Severstal表示，付款遭凍結的原因出在監管調查，仍致力履行償債義務，正和花旗磋商並申請付款所需的任何許可。

知情人士透露，Severstal支付1,260萬美元給花旗，錢已轉移到花旗的美國帳戶，但尚未交到債權人手中，因花旗告知Severstal需向美國外國資產控制局(OFAC)取得許可才能付款。有分析指，情況反映俄羅斯寡頭遭受制裁，旗下企業向外國債權者支付款項已面臨困難，即便手中仍有資金可付，但仍無法避免違約危機。

或成6年來首家大型俄國企業違約

根據標普全球表示，若Severstal無法及時付款，將是6年來首家大型俄國企業違約。上一次違約的是遠東航運集團(Far-Eastern Shipping Company)，這家俄羅斯運輸公司後來於2016年重整債務。

俄羅斯過去一周以美元支付外國債券持有人，成功逃過主權債違約，但投資者愈來愈擔心俄國和相關企業可能無法償付款項給外國債權人。而投資者如今的焦點為4月4日，當天俄羅斯有一筆規模20億美元的債券將到期。